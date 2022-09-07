Новый элеватор для поставок зерна на азиатский рынок построят в Алтайском крае
У аграриев края появятся новые возможности для наращивания производства зерновых культур и расширения посевных площадей
Новый элеватор для поставок зерна на азиатские рынки построят в Алтайском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «Ленина, 59».
Виктор Томенко в рамках VII Восточного экономического форума провёл переговоры с руководством ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор».
По результатам этих переговоров подписано соглашение о строительстве в Алтайском крае линейного элеватора для поставок зерна на азиатские рынки. У аграриев края появятся новые возможности для наращивания производства зерновых культур и расширения посевных площадей.
Отметим, что в рамках VII Восточного экономического форума предусмотрено около 90 мероприятий. Делегация Алтайского края работает на форуме.