Алтайский край перевыполнил план по выдаче жилья сиротам в 2025 году

Также появился опыт оформления эскроу-счетов в таких ситуациях

10 января 2026, 13:30, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Алтайском крае региональная программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перевыполнена по итогам 2025 года, сообщает Министерство строительства и ЖКХ региона.

Целевой показатель в 724 человека был превышен, жилищные условия улучшены для 767 граждан. В рамках выполнения плана предоставлено 196 квартир и оплачено 571 жилищное свидетельство.

Впервые в регионе для приобретения 39 квартир в Новоалтайске были применены договоры с использованием эскроу-счетов, что повышает безопасность и прозрачность сделок. Долгосрочная программа, утвержденная в 2024 году, нацелена на полное погашение жилищной задолженности перед этой категорией граждан к 2030 году.

На реализацию программы в 2026 году из бюджета края выделено 1,9 миллиарда рублей. Средства направят на покупку 145 квартир и предоставление не менее 370 жилищных сертификатов. Планируется обеспечить жильем как минимум 515 человек, а общий объем финансирования сертификатов составит около 1,2 миллиарда рублей.

