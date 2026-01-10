Алтайский край перевыполнил план по выдаче жилья сиротам в 2025 году
Также появился опыт оформления эскроу-счетов в таких ситуациях
10 января 2026, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае региональная программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перевыполнена по итогам 2025 года, сообщает Министерство строительства и ЖКХ региона.
Целевой показатель в 724 человека был превышен, жилищные условия улучшены для 767 граждан. В рамках выполнения плана предоставлено 196 квартир и оплачено 571 жилищное свидетельство.
Впервые в регионе для приобретения 39 квартир в Новоалтайске были применены договоры с использованием эскроу-счетов, что повышает безопасность и прозрачность сделок. Долгосрочная программа, утвержденная в 2024 году, нацелена на полное погашение жилищной задолженности перед этой категорией граждан к 2030 году.
На реализацию программы в 2026 году из бюджета края выделено 1,9 миллиарда рублей. Средства направят на покупку 145 квартир и предоставление не менее 370 жилищных сертификатов. Планируется обеспечить жильем как минимум 515 человек, а общий объем финансирования сертификатов составит около 1,2 миллиарда рублей.
Ранее глава министерства Иван Гилев рассказал подробности о механизмах обеспечения жильем детей-сирот, а также о том, что ситуация в данной сфере улучшается.
14:27:22 10-01-2026
А сколько среди них дествительно сирот?
15:36:00 10-01-2026
А сколько ещё осталось сирот?
16:00:15 10-01-2026
Чиновники спонсируют Африку на миллиарды у. Е.
Лучше бы не врали и деревням помогали.
Там нищета.
Очередной отчёт на 5 квартир... Остальные 25 000 человек в пролёте
16:04:18 10-01-2026
«Наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый год»
18:14:33 10-01-2026
Бастрыкина интерес творит чудеса!
11:18:42 11-01-2026
Сирот походу в капусте находят. При лишении родительских прав надо просто вместе с сиротами у таких "родителей" и квартиры забирать.