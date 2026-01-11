Российский рубль стал одной из самых защищенных валют в мире
На первом месте – швейцарские франки
11 января 2026, 12:25, ИА Амител
Российский рубль занял место в пятерке наиболее защищенных банкнот в мировом масштабе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию, полученную от финансовых аналитиков. Первое место в данном списке принадлежит швейцарскому франку. За ним следуют евро и австралийский доллар, чьи денежные знаки обладают комплексными объемными защитными механизмами.
В пятерку лидеров также включены кенийский шиллинг и рубль Российской Федерации. Эксперты в области финансов отмечают, что банкноты, произведенные из полимерного материала, обладают наилучшей устойчивостью к фальсификации. В России денежные знаки печатаются на основе хлопковой бумаги, однако, несмотря на это, уровень защиты российских купюр соответствует полимерным аналогам и обеспечивает их высокую надежность.
12:36:31 11-01-2026
Как передовица газаты Правда. Ну не смешно даже.
12:51:28 11-01-2026
Очень рад, а то карту не всегда принимают..
13:07:10 11-01-2026
Седни вроде не 1 апреля.
13:13:53 11-01-2026
Нас откровенно держат за имбецилов.
13:37:25 11-01-2026
Ещё бы от ЦБ рубль защитили.
Наличные - современная форма расчета, не зависит от Интернета
16:18:20 11-01-2026
Олег (13:37:25 11-01-2026) Ещё бы от ЦБ рубль защитили.Наличные - современная форма... ЦБ это как раз те люди что пытаются и довольно успешно (если так можно говорить о происходящем) от резкого пике. Только благодаря им мы не видим десяти значных значений инфляции. Не надо делать стрелочником того кто пытается вручную остановить стремительно летящий паровоз...Экономика трещит и это уже видят все....
17:16:23 11-01-2026
Гость (16:18:20 11-01-2026) ЦБ это как раз те люди что пытаются и довольно успешно (если... С 22года об этом сообщают каналы типа дождей и ходорковского*. Не устают! Набиуллину американцы и британцы хвалят неустанно!
00:46:33 12-01-2026
Гость (16:18:20 11-01-2026) ЦБ это как раз те люди что пытаются и довольно успешно (если... Приятно читать пост знающего, понимающего и видящего происходящее человека. Точная метафора про летящий паравоз... Инфляцию в 2024-25 году удержали, но экономику переохладили, 26 год нас ждут сокращения, бизнес не вывозит, к 2027 году с такими темпами увидим стагфляцию...
13:38:46 11-01-2026
Рублем в европе расчитаться можно))
10:22:37 12-01-2026
Дру (13:38:46 11-01-2026) Рублем в европе расчитаться можно)) ...
Если только в фонтан бросить )))
13:45:13 11-01-2026
Не валют, купюр.
15:56:43 11-01-2026
Олег (13:45:13 11-01-2026) Не валют, купюр....
Да это понятно, не считай себя самым проницательным. Просто все равно смешно.
18:41:37 11-01-2026
Надежность национальной валюты не сводится к одной только защите от подделок, но определяется прежде всего скоростью снижения её покупательной способности, которая у рубля в начале 90-ых скукожилась на три порядка, а после "укрепляющей" деноминации ещё на порядок!
20:44:03 11-01-2026
Ну видимо можно с электоратом , как с дураками, разговарривать ?