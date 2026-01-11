Российский рубль стал одной из самых защищенных валют в мире

На первом месте – швейцарские франки

11 января 2026, 12:25, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Российский рубль занял место в пятерке наиболее защищенных банкнот в мировом масштабе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию, полученную от финансовых аналитиков. Первое место в данном списке принадлежит швейцарскому франку. За ним следуют евро и австралийский доллар, чьи денежные знаки обладают комплексными объемными защитными механизмами.

В пятерку лидеров также включены кенийский шиллинг и рубль Российской Федерации. Эксперты в области финансов отмечают, что банкноты, произведенные из полимерного материала, обладают наилучшей устойчивостью к фальсификации. В России денежные знаки печатаются на основе хлопковой бумаги, однако, несмотря на это, уровень защиты российских купюр соответствует полимерным аналогам и обеспечивает их высокую надежность.