Большой книжный магазин открылся в центре Барнаула

С Северо-Западной переехала знаменитая "Лавка букиниста"

10 января 2026, 09:08, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле на проспекте Ленина открылась обновленная "Лавка букиниста". Знаменитый магазин переехал из помещения на улице Северо-Западной в просторное здание у бывшего кинотеатра "Россия", техническое открытие которого уже состоялось, передают "Вести".

«Мы почти три с половиной года проработали на Северо-Западной, 28, это старое здание, оно постоянно протекает. Книжки находились в сырости. Плюс мы с самого начала стремились попасть в центральную часть города», – рассказал директор магазина Евгений Хан.

Новое пространство позволяет не только представить 50 тысяч книг уже сейчас, но и в перспективе утроить этот фонд. Помимо торговли, здесь организована картинная галерея, а в планах – создание книжного театра, собственного издательства и проведение литературных фестивалей.

Официальное открытие намечено на конец февраля – начало марта и будет приурочено к масштабному книжному празднику.

Тем временем число книжных магазинов в стране сокращается: по данным Ассоциации книгораспространителей, за два последних года их стало меньше на 11,3%.

С каждым годом все больше жителей Алтайского края предпочитают онлайн-развлечения – чтение, музыку и фильмы.