Большой книжный магазин открылся в центре Барнаула
С Северо-Западной переехала знаменитая "Лавка букиниста"
10 января 2026, 09:08, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина открылась обновленная "Лавка букиниста". Знаменитый магазин переехал из помещения на улице Северо-Западной в просторное здание у бывшего кинотеатра "Россия", техническое открытие которого уже состоялось, передают "Вести".
«Мы почти три с половиной года проработали на Северо-Западной, 28, это старое здание, оно постоянно протекает. Книжки находились в сырости. Плюс мы с самого начала стремились попасть в центральную часть города», – рассказал директор магазина Евгений Хан.
Новое пространство позволяет не только представить 50 тысяч книг уже сейчас, но и в перспективе утроить этот фонд. Помимо торговли, здесь организована картинная галерея, а в планах – создание книжного театра, собственного издательства и проведение литературных фестивалей.
Официальное открытие намечено на конец февраля – начало марта и будет приурочено к масштабному книжному празднику.
Тем временем число книжных магазинов в стране сокращается: по данным Ассоциации книгораспространителей, за два последних года их стало меньше на 11,3%.
С каждым годом все больше жителей Алтайского края предпочитают онлайн-развлечения – чтение, музыку и фильмы.
09:19:30 10-01-2026
Книжный магазин? Зачем, когда весь этот хлам помещается на флешке?
09:32:41 10-01-2026
Гость (09:19:30 10-01-2026) Книжный магазин? Зачем, когда весь этот хлам помещается на ф...
Темнота
09:53:30 10-01-2026
Гость (09:32:41 10-01-2026) Темнота... Причём дремучая, беспробудная и неизлечимая ...
11:52:12 10-01-2026
Гость (09:32:41 10-01-2026) Темнота... И не говорите. Вместо того чтобы бесплатно или за копейки прочесть что угодно в итернете или записавшись в библиотеку (если любишь бумагу), лучше за каждую нужную книжку отвалить рублей 800 в магазине. )))
09:44:36 10-01-2026
Гость (09:19:30 10-01-2026) Книжный магазин? Зачем, когда весь этот хлам помещается на ф... Не всё найдёте в интернете..
09:50:13 10-01-2026
Зачем, когда весь этот хлам помещается на флешке?...........
А ты за свою жизнь хоть одну книгу прочитал?
11:25:00 10-01-2026
Гость (09:50:13 10-01-2026) Зачем, когда весь этот хлам помещается на флешке?.......... Гость, когда я познал Божью книгу, то все прочитанное постарался забыть, как не нужный хлам и нисколько не жалею.
09:56:12 10-01-2026
Гость (09:19:30 10-01-2026) Книжный магазин? Зачем, когда весь этот хлам помещается на ф...
В голове у тебя точно хлам.
10:57:43 10-01-2026
Гость (09:19:30 10-01-2026) Книжный магазин? Зачем, когда весь этот хлам помещается на ф...
Хлам на флешке, хлам в голове и в жизни как видно затем тоже. ) настоящая бумажная книга это не для всех.
12:03:38 10-01-2026
Гость (09:19:30 10-01-2026) Книжный магазин? Зачем, когда весь этот хлам помещается на ф... Гм... ваша голова набита хламом, а если вы еще этот хлам носите на флешке), тогда вы безнадежны))
12:00:51 10-01-2026
настоящая бумажная книга это не для всех.
В основном для тех кто лишь в газетах что-то читал про нейросети... # lol
12:07:11 10-01-2026
Гость (09:19:30 10-01-2026) Книжный магазин? Зачем, когда весь этот хлам помещается на ф... ИИ тоже на флешке помещается, зачем тебе мозги ?
12:08:09 10-01-2026
Рискованный бизнес.
Бумагой пользуются все меньше и меньше.
Но если речь идет о старых книгах, то в мусоре интернета их многих нет.
12:35:38 10-01-2026
Почему не указываете конкретный адрес?
13:55:55 10-01-2026
Государству давно пора отменить НДС для книжных магазинов. Иначе они все загнутся, с такими ценами на книги.
14:33:00 10-01-2026
А я в библиотеке книги беру.
16:24:35 10-01-2026
гость (14:33:00 10-01-2026) А я в библиотеке книги беру.... Пустая трата времени.
19:39:50 10-01-2026
гость (14:33:00 10-01-2026) А я в библиотеке книги беру....
Лично мне нравится та, которая начинается на Ф и кончается на А
12:58:40 11-01-2026
Хорошо, что не очередной ТЦ! Думаю это будет сообщество для людей любящих книгу.
14:47:38 12-01-2026
Гость (12:58:40 11-01-2026) Хорошо, что не очередной ТЦ! Думаю это будет сообщество для ...
так это старый букинист, там мноооого интересного