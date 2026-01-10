Житель Алтайского края погиб при пожаре, случившемся из-за тлеющей золы

В доме было сильное задымление

10 января 2026, 14:50, ИА Амител

Пожар в Залесовском районе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Залесовском районе. Его нашли сотрудники МЧС во время тушения, сообщает пресс-служба управления 10 января.

В селе Кордон загорелся частный дом, огонь разошелся на площади 40 кв. м. В связи с сильным задымлением работало звено газодымозащитной службы.

«На месте происшествия обнаружен погибший, пожилой мужчина», – говорится в сообщении.

Тушили дом семь сотрудников, прибыло две единицы техники. В качестве предварительной причины названо неосторожное обращение с огнем. Дело в том, что, как отмечает пресс-служба, пожар произошел из-за тлеющей золы, оставленной на веранде.

Ведомство напоминает, что золу и угли нужно выносить только в металлической таре с крышкой. Не следует оставлять источники огня без присмотра. Также нужно всегда проверять, остыла ли зола полностью. Кроме того, в МЧС рекомендуют гражданам устанавливать пожарный извещатель.

В конце декабря другой житель края погиб при пожаре, произошедшем из-за нарушения эксплуатации печи. Таких случаев было несколько.