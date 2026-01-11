После массового отравления в Шерегеше закрыли известный бар

Массово туристы отравились после посещения заведения

11 января 2026, 13:05, ИА Амител

Зимний Шерегеш / Фото: из архива amic.ru

В Шерегеше проводится санитарно-эпидемиологическое обследование после получения сведений о заболевших отдыхающих. Основанием послужила информация о вероятном групповом пищевом отравлении в одном из пунктов общепита горнолыжного комплекса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, специалисты приступили к проверке 7 января и на данный момент выявили два случая заболевания кишечной инфекцией у туристов, посещавших бар Grelka. До этого в социальных сетях и Telegram-каналах распространялись сообщения о туристах с идентичными признаками недуга: тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью.

Специалисты идентифицировали возбудителя – норовирус второго генотипа. В ходе обследования персонала Grelka аналогичный вирус был обнаружен у четырех работников, которых незамедлительно отстранили от исполнения обязанностей.

В процессе проверки кухни бара Grelka обнаружены несоответствия санитарным нормам. Деятельность заведения временно приостановлена.