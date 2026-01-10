"В поисках Дао". Туристические маршруты для китайцев разработали на Алтае

Гости из КНР будут посещать в том числе "Алтайское Холмогорье" и "Сибирскую монету"

10 января 2026, 12:40, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае разработали специализированные туристические маршруты для гостей из Китая, сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий начальника управления региона по развитию туризма Александра Барышникова.

«Мы работаем над созданием комфортной инфраструктуры. Наши маршруты, ориентированные на китайских путешественников, будут способствовать укреплению межкультурных связей, экономическому росту региона и повышению узнаваемости Алтайского края на международной арене», – отметил руководитель.

Всего подготовлено три новых направления. Семидневный тур "Алтай-терапия: счастье через край" включает посещение около 20 объектов, от ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" до этноцентра "Кержацкие палати". Маршрут "Великий Алтай: в поисках Дао", созданный совместно с Республикой Алтай, сочетает отдых в Белокурихе со знакомством с русскими традициями. Недельный тур "Зеленый маршрут: Байкал – Алтай" объединит локации Иркутской области и Алтайского края, включая игорную зону "Сибирская монета" и дендропарк "Алтайское Холмогорье".

В минувшем 2025 году в регионе отремонтировали около 150 км дорог к туристическим достопримечательностям. На обновление дорожного полотна направили более 5 миллиардов рублей.