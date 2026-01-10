Водитель Lexus разбил в Барнауле три припаркованных авто и уехал
ДТП случилось в 05:30 утра
10 января 2026, 16:30, ИА Амител
В столице Алтайского края водитель Lexus ранним утром ударил три автомобиля и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
«8 января в 05:30 произошло ДТП по адресу проезд Северный Власихинский, 96», – говорится в сообщении.
По мнению очевидцев, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он въехал в три припаркованные машины и скрылся.
В Госавтоинспекции города информацию подтвердили. По предварительным данным, пострадали Mazda, Toyota Hiace и Toyota Progres.
«По факту ДТП сотрудниками полиции назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – проинформировали в ГИБДД.
Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят звонить по номерам 391-090 или 393-544. Также можно обратиться лично по адресу: город Барнаул, улица 10-я Западная, 5.
17:37:49 10-01-2026
Ну да, мятый лексус тяжело найти в Барнауле. А откуда узнали, что лексус?
20:40:07 10-01-2026
гость (17:37:49 10-01-2026) Ну да, мятый лексус тяжело найти в Барнауле. А откуда узнал... По номерам и узнали
А теперь его ищи, ищи. Не найди.
18:12:04 10-01-2026
да уже по камерам все видно и известно. "с повинной" ждут, в понед арестуют если сама не приедет сдаваться
23:18:27 10-01-2026
Гость (18:12:04 10-01-2026) да уже по камерам все видно и известно. "с повинной" ждут, в... протрезвеет и приедет
18:15:45 10-01-2026
А с какой целью интересуетесь?