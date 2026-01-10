НОВОСТИПроисшествия

Водитель Lexus разбил в Барнауле три припаркованных авто и уехал

ДТП случилось в 05:30 утра

10 января 2026, 16:30, ИА Амител

Пострадавшее авто / Фото: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края водитель Lexus ранним утром ударил три автомобиля и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

«8 января в 05:30 произошло ДТП по адресу проезд Северный Власихинский, 96», – говорится в сообщении.

По мнению очевидцев, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он въехал в три припаркованные машины и скрылся.

В Госавтоинспекции города информацию подтвердили. По предварительным данным, пострадали Mazda, Toyota Hiace и Toyota Progres.

«По факту ДТП сотрудниками полиции назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – проинформировали в ГИБДД.

Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят звонить по номерам 391-090 или 393-544. Также можно обратиться лично по адресу: город Барнаул, улица 10-я Западная, 5.

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

17:37:49 10-01-2026

Ну да, мятый лексус тяжело найти в Барнауле. А откуда узнали, что лексус?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:07 10-01-2026

гость (17:37:49 10-01-2026) Ну да, мятый лексус тяжело найти в Барнауле. А откуда узнал... По номерам и узнали
А теперь его ищи, ищи. Не найди.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:04 10-01-2026

да уже по камерам все видно и известно. "с повинной" ждут, в понед арестуют если сама не приедет сдаваться

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:18:27 10-01-2026

Гость (18:12:04 10-01-2026) да уже по камерам все видно и известно. "с повинной" ждут, в... протрезвеет и приедет

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:45 10-01-2026

А с какой целью интересуетесь?

  -21 Нравится
Ответить
