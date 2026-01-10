Водитель Lexus разбил в Барнауле три припаркованных авто и уехал

ДТП случилось в 05:30 утра

10 января 2026, 16:30, ИА Амител

Пострадавшее авто / Фото: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края водитель Lexus ранним утром ударил три автомобиля и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

«8 января в 05:30 произошло ДТП по адресу проезд Северный Власихинский, 96», – говорится в сообщении.

По мнению очевидцев, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он въехал в три припаркованные машины и скрылся.

В Госавтоинспекции города информацию подтвердили. По предварительным данным, пострадали Mazda, Toyota Hiace и Toyota Progres.

«По факту ДТП сотрудниками полиции назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – проинформировали в ГИБДД.

Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят звонить по номерам 391-090 или 393-544. Также можно обратиться лично по адресу: город Барнаул, улица 10-я Западная, 5.

Сразу два смертельных ДТП произошло в Алтайском крае днем 6 января с разницей буквально меньше получаса. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, первое ДТП произошло в Троицком районе в 16:10 на 270-м километре Чуйского тракта.