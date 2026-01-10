В Алтайском крае женщина согласилась на обыск, но забыла убрать коноплю из-под батареи

Сначала женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении браслета

Марихуана сушится на полу / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Жительница Новоалтайска обратилась в полицию с заявлением, но в итоге сама стала фигуранткой дела о хранении наркотиков, и уже не в первый раз. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Все началось с того, что женщина обратилась в полицию и рассказала, что у ее сожителя был похищен браслет. Сотрудники полиции предложили провести в квартире гражданки обыск, на что горожанка согласилась», – говорится в пресс-релизе полиции.

В итоге в спальне у женщины под батареей нашли 108 граммов марихуаны. Хозяйка во всем созналась и рассказала, что нарвала конопли в поле, принесла домой в пакете и собиралась сама употребить. Под батареей она хотела растение высушить в холодное время года.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Раньше эту женщину уже судили по этой же статье. С задержанной взяли подписку о невыезде. Нашли ли в итоге браслет, не уточняется.

