Такой день. Подготовка к Крещению, 163 дома без воды, китайский туризм на Алтае

В столице Алтайского края сделаны первые шаги по подготовке купели для празднования Крещения Господня. Инспекторы по маломерным судам провели контрольные замеры льда, оценили состояние покрова на Оби у барнаульской набережной. Толщина льда оказалась достаточной для проведения этого традиционного религиозного мероприятия.

В частном секторе Барнаула 10 января остались без холодной воды 163 дома из-за повреждения водопровода диаметром 300 мм. Авария произошла по адресу пер. Короткий, 8. Местным жителям организовали подвоз воды. Также не переставали работать колонки на улицах Димитрова, Песчаной и Папанинцев. Вечером "Росводоканал" сообщил об устранении аварии.

Также 10 января стало известно, что Алтайский край разработал маршруты для китайских туристов. По словам начальника профильного управления региона Александра Барышникова, эти меры должны способствовать укреплению межкультурных связей и повышению узнаваемости Алтайского края на международной арене. В маршруты включены, в частности, игорная зона "Сибирская монета", этноцентр "Кержацкие палати" и дендропарк "Алтайское Холмогорье".