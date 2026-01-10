Выступление российской балерины Захаровой отменили во Флоренции

Это уже не первый случай, когда в Италии отменяют выступление артистов из России

10 января 2026, 11:00, ИА Амител

Светлана Захарова / Фото: svetlana-zakharova.com, личный архив

Флорентийский музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale отменил два спектакля российской балерины Светланы Захаровой, сославшись на международную напряженность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление учреждения культуры.

Выступления проекта "Па-де-де для пальцев ног и рук" с участием супруга балерины, скрипача Вадима Репина, были запланированы на 20 и 21 января 2026 года.

«Музыкальный театр "Маджо" сообщает, что балет <...> в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен», – указано в официальном заявлении театра.

Как отмечают итальянские СМИ, решению предшествовало обращение посольства Украины в Италии. Культурное учреждение предложило зрителям вернуть деньги за билеты.

Это не первый случай отмены выступлений российских артистов в Италии, аналогичная ситуация произошла в июле прошлого года с концертом дирижера Валерия Гергиева.

Тем временем президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют заключить в Давосе масштабное соглашение о восстановлении Украины. Предполагается, что инвестиции на эти цели составят 800 млрд долларов.