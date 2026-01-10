Выступление российской балерины Захаровой отменили во Флоренции
Это уже не первый случай, когда в Италии отменяют выступление артистов из России
10 января 2026, 11:00, ИА Амител
Флорентийский музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale отменил два спектакля российской балерины Светланы Захаровой, сославшись на международную напряженность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление учреждения культуры.
Выступления проекта "Па-де-де для пальцев ног и рук" с участием супруга балерины, скрипача Вадима Репина, были запланированы на 20 и 21 января 2026 года.
«Музыкальный театр "Маджо" сообщает, что балет <...> в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен», – указано в официальном заявлении театра.
Как отмечают итальянские СМИ, решению предшествовало обращение посольства Украины в Италии. Культурное учреждение предложило зрителям вернуть деньги за билеты.
Это не первый случай отмены выступлений российских артистов в Италии, аналогичная ситуация произошла в июле прошлого года с концертом дирижера Валерия Гергиева.
Тем временем президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют заключить в Давосе масштабное соглашение о восстановлении Украины. Предполагается, что инвестиции на эти цели составят 800 млрд долларов.
11:04:15 10-01-2026
Чё расстраиваться?
Полно клубов в новых территориях и в Крыму
11:34:18 10-01-2026
Гость (11:04:15 10-01-2026) Чё расстраиваться?Полно клубов в новых территориях и в К... Самому то не противно от таких "шуток"? Или мозги пропил?
16:20:09 10-01-2026
Гость (11:34:18 10-01-2026) Самому то не противно от таких "шуток"? Или мозги пропил?...
А тебе не противно, что от этой "напряженности" ограничивают все? Ты мозги не пропил? Или у тебя только в одну сторону все работает? Пусть в России выступает, нечего в Европу переться, раз там враги!
17:40:09 10-01-2026
Гость (16:20:09 10-01-2026) А тебе не противно, что от этой "напряженности" ограничи... Я с такими как ты, назову такую категорию «на одном гектаре ….. не стал бы», объясняться по поводу причин так называемой напряженности не стану, просто не вижу смысла. Я лучше спрошу тебя - а что ты предлагаешь? Как эту напряженность снять? Выйти из 404? Оставить там всех жителей Донбасса чтобы их под нож пустили? Заплатить репарации? Армию распустить? Пустить к себе оккупационные войска? У вас мозгов кот наплакал…
18:39:42 10-01-2026
Гость (17:40:09 10-01-2026) Я с такими как ты, назову такую категорию «на одном гектаре ...
Да не садись, тебя никто не заставляет. Тебе даже отвечать на этот бред противно! Удачи в новом году!
11:19:49 10-01-2026
Ну объяснили же - международная напряжённость. Надо понять
12:33:22 10-01-2026
А я думал Захарова которая из МИДа
14:29:16 10-01-2026
Посольство украины командует даже в Италии? А нам показывают, что с ними и разговаривать уже никто не хочет.
17:32:36 10-01-2026
да уж (14:29:16 10-01-2026) Посольство украины командует даже в Италии? А нам показыва... Просто в Европе бесхребетные. А те, кто силу имеют - США, Китай, они с 404 разговаривают с позиции силы. Примеры нужны или сам найдешь?
16:53:02 10-01-2026
Пусть лучше приедут в Барнаул и выступят перед участниками СВО, дктьми и социально незащищенными. Что они забыли в Италии, деньги?
18:29:59 10-01-2026
Гость (16:53:02 10-01-2026) Пусть лучше приедут в Барнаул и выступят перед участниками С... А много в Барнауле на ее выступление зрителей придет? Тут кому то балет интересен? Тут на Власа Пихайлова ходят. Те единицы, которым классическое искусство оперы и балета интересны, своим ходом в НОВАТ в Нск ездят. Далее, она бесплатно должна выступить? Я думаю, что балет это ее профессия, ее хлеб. А многие здесь готовы деньги заплатить за ее выступление? Еще моментик: на сцене ДК она выступать не будет, как и в Дворце спорта, это совершенно другое искусство. А здесь других площадок нет. Поэтому думайте, прежде чем постите свою дурь на весь мир.