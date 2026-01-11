Женщина-бомж напала на жителя Барнаула
Сейчас бездомную разыскивают
11 января 2026, 10:05, ИА Амител
В краевой столице ведется поиск женщины, не имеющей постоянного жилья, которую горожане подозревают в нанесении серьезных увечий. Она может временно проживать в хостелах или находить приют в подъездах многоэтажек, пишут в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
Согласно сообщению подписчика сообщества, утром 10 января, около шести часов, в одной из квартир дома, расположенного на улице Солнечная Поляна, произошло нанесение тяжких телесных повреждений. Предположительно, злоумышленница скрылась с места происшествия.
Автор публикации отмечает, что в совершении преступления подозревается бездомная женщина. По его словам, она, возможно, проводит ночи в хостелах или в жилых подъездах. Гражданин оставил контактный номер телефона в онлайн-сообществе и обратился ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой связаться с ним.
10:08:55 11-01-2026
И всё-таки в первую очередь Женщина
13:36:20 11-01-2026
Гость (10:08:55 11-01-2026) И всё-таки в первую очередь Женщина... ХоумЛессЛеди, по аналогии с автоледи
10:18:27 11-01-2026
А как женщина-бомж попала в одну из квартир? Бухарики?
11:04:48 11-01-2026
а как она в квартире гражданина то оказалась? и что там делала вообще?
11:09:40 11-01-2026
А че хотела? Маньячка что ль...
12:51:46 11-01-2026
Примета одна - женщина. Много легче искать, а то могли бы написать "не то женщина, не то мужчина". Старая, молодая, тощая, толстая, высокая, низкая - ничего не известно.
18:34:49 11-01-2026
Гость (12:51:46 11-01-2026) Примета одна - женщина. Много легче искать, а то могли бы на... Мало ли, вдруг женщина на улице подойдёт и попросит пустить домой. Вероятно, неряшливого вида. Тут и придётся заподоздрить.
13:02:29 11-01-2026
Надо соображать, кого в дом пускаешь. Или сам, примерно, такой же - вот и получил.
19:02:10 11-01-2026
Вот к чему приводит столь рекламируемое освоение дамами зубодробительных приёмов т.н. "самозащиты"!