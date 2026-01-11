Женщина-бомж напала на жителя Барнаула

Сейчас бездомную разыскивают

11 января 2026, 10:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В краевой столице ведется поиск женщины, не имеющей постоянного жилья, которую горожане подозревают в нанесении серьезных увечий. Она может временно проживать в хостелах или находить приют в подъездах многоэтажек, пишут в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Согласно сообщению подписчика сообщества, утром 10 января, около шести часов, в одной из квартир дома, расположенного на улице Солнечная Поляна, произошло нанесение тяжких телесных повреждений. Предположительно, злоумышленница скрылась с места происшествия.

Автор публикации отмечает, что в совершении преступления подозревается бездомная женщина. По его словам, она, возможно, проводит ночи в хостелах или в жилых подъездах. Гражданин оставил контактный номер телефона в онлайн-сообществе и обратился ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой связаться с ним.