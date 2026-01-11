НОВОСТИПроисшествия

Женщина-бомж напала на жителя Барнаула

Сейчас бездомную разыскивают

11 января 2026, 10:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В краевой столице ведется поиск женщины, не имеющей постоянного жилья, которую горожане подозревают в нанесении серьезных увечий. Она может временно проживать в хостелах или находить приют в подъездах многоэтажек, пишут в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Согласно сообщению подписчика сообщества, утром 10 января, около шести часов, в одной из квартир дома, расположенного на улице Солнечная Поляна, произошло нанесение тяжких телесных повреждений. Предположительно, злоумышленница скрылась с места происшествия.

Автор публикации отмечает, что в совершении преступления подозревается бездомная женщина. По его словам, она, возможно, проводит ночи в хостелах или в жилых подъездах. Гражданин оставил контактный номер телефона в онлайн-сообществе и обратился ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой связаться с ним.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:08:55 11-01-2026

И всё-таки в первую очередь Женщина

Avatar Picture
Гость

13:36:20 11-01-2026

Гость (10:08:55 11-01-2026) И всё-таки в первую очередь Женщина... ХоумЛессЛеди, по аналогии с автоледи

Avatar Picture
Гость

10:18:27 11-01-2026

А как женщина-бомж попала в одну из квартир? Бухарики?

Avatar Picture
Гость

11:04:48 11-01-2026

а как она в квартире гражданина то оказалась? и что там делала вообще?

Avatar Picture
Гость

11:09:40 11-01-2026

А че хотела? Маньячка что ль...

Avatar Picture
Гость

12:51:46 11-01-2026

Примета одна - женщина. Много легче искать, а то могли бы написать "не то женщина, не то мужчина". Старая, молодая, тощая, толстая, высокая, низкая - ничего не известно.

Avatar Picture
Гость

18:34:49 11-01-2026

Гость (12:51:46 11-01-2026) Примета одна - женщина. Много легче искать, а то могли бы на... Мало ли, вдруг женщина на улице подойдёт и попросит пустить домой. Вероятно, неряшливого вида. Тут и придётся заподоздрить.

Avatar Picture
Гость

13:02:29 11-01-2026

Надо соображать, кого в дом пускаешь. Или сам, примерно, такой же - вот и получил.

Avatar Picture
Гость

19:02:10 11-01-2026

Вот к чему приводит столь рекламируемое освоение дамами зубодробительных приёмов т.н. "самозащиты"!

