На Алтае сотрудники МЧС доставали упавшую в подполье женщину спасательной петлей
Женщина получила травмы и не смогла выбраться сама
10 января 2026, 18:15, ИА Амител
Спасатели достали женщину из подполья / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Павловском районе Алтайского края женщина упала в подполье и не смогла самостоятельно выбраться, пришлось вызывать спасателей. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«С помощью универсальной спасательной петли женщину аккуратно извлекли из подполья и передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра», – информирует ведомство.
По предварительным данным, у пострадавшей диагностированы ушибы, не исключен вывих ноги.
Спасение женщины из подпола. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
