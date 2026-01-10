На Алтае сотрудники МЧС доставали упавшую в подполье женщину спасательной петлей

Женщина получила травмы и не смогла выбраться сама

10 января 2026, 18:15, ИА Амител

Спасатели достали женщину из подполья / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Павловском районе Алтайского края женщина упала в подполье и не смогла самостоятельно выбраться, пришлось вызывать спасателей. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С помощью универсальной спасательной петли женщину аккуратно извлекли из подполья и передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра», – информирует ведомство.

По предварительным данным, у пострадавшей диагностированы ушибы, не исключен вывих ноги.

Спасение женщины из подпола. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В декабре на трассе в Немецком национальном районе спасатели отогрели водителя большегруза, у которого на морозе отказала техника.