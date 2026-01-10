Time: более 200 человек погибли во время протестов в Иране

Люди устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях

10 января 2026, 21:15, ИА Амител

Протесты в Иране / Фото: Telegram-канал Shot

В результате акций протестов в Иране погибли более 200 человек только в столице страны, сообщает журнал Time со ссылкой на источник в медицинских кругах Тегерана.

По данным анонимного врача, лишь в шести больницах города находится 217 тел, большинство погибших – молодые люди с огнестрельными ранениями. Власти вывезли тела из медучреждений 9 января. При этом правозащитная организация HRANA сообщает о значительно меньшем числе жертв – 65 человек, включая силовиков, за последние 13 дней. Time отмечает, что не может независимо проверить эти цифры, а HRANA учитывает только опознанных погибших.

Протесты, начавшиеся 28 декабря из-за резкого падения курса национальной валюты, охватили многие города. 9 января мэр Тегерана сообщил о разгромленных банках и мечетях. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил протестующих в стремлении угодить президенту США Дональду Трампу, руки которого "запятнаны кровью иранцев".