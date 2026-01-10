НОВОСТИНаука и образование

Самым популярным словом в русском языке оказалось заимствование

Филологи отметили общее стремление к сокращению слов

10 января 2026, 14:04, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Специалисты Института Русистики заявили, что самое популярное слово в русской речи – "ок", сообщает РИА Новости

«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок"», – приводят в институте характерную лингвистическую тенденцию.

Эксперты связывают его высокую частотность с однозначностью, информативностью и полным соответствием современной тенденции к сокращению высказываний.

Ранее в российские словари неологизмов включили слово "лабубу". Впервые в русской речи оно было зафиксировано в 2024 году.

Avatar Picture
Гость

14:24:35 10-01-2026

Запад потихоньку добивается своего!..

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:48 10-01-2026

Гость (14:24:35 10-01-2026) Запад потихоньку добивается своего!.. ...
Сходу и без подаказки сможете назвать 10 слов русского языка, которые не были заимствованы?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:20 10-01-2026

Гость (19:33:48 10-01-2026) Сходу и без подаказки сможете назвать 10 слов русского я... кисель
береста
веретено
сок
гнездо
сметана
корыто
бобр
горшок
солома
лапоть
жатва
/хватит или ещё?/

P.S.:
Я не гость от
/14:24:35 10-01-2026/

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:27 10-01-2026

Перестаньте коверкать русский язык.
Главное слово - независимость.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:27 10-01-2026

Гость (15:27:27 10-01-2026) Перестаньте коверкать русский язык.Главное слово - незав... Расскажи это адептам "МГИМО финишед? Ааааааск!" которые как дураки-двоечники 30 лет назад перевели по словарю и десятилетиями повторяют "дорожная карта" и "горячая линия" вместо нормального "план мероприятий" и "многоканальный телефон".

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:20 11-01-2026

Гость (15:48:27 10-01-2026) Расскажи это адептам "МГИМО финишед? Ааааааск!" которые как ... а какое слово в словосочетании многоканальный телефон является исконно русским?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:29 10-01-2026

Гость (15:27:27 10-01-2026) Перестаньте коверкать русский язык.Главное слово - незав... Ножкой топни!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:52 10-01-2026

Гость (15:27:27 10-01-2026) Перестаньте коверкать русский язык.Главное слово - незав...
Йоу, чувак. Ты воистину андестендишь про языковой souveraineté 🤣

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:32 10-01-2026

Место "лабубу" там же где "квадробеоам" и прочей ахинее, но никак не в словаре Русского языка.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:19 10-01-2026

Гость (15:27:32 10-01-2026) Место "лабубу" там же где "квадробеоам" и прочей ахинее, но ...
Вас не спросили, что и как людям говорить

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:54:08 11-01-2026

Гость (19:34:19 10-01-2026) Вас не спросили, что и как людям говорить... Со своими квадроберами можешь на любом общаться, а в общественных местах на государственном.(это русский)

  -6 Нравится
Ответить
