Самым популярным словом в русском языке оказалось заимствование
Филологи отметили общее стремление к сокращению слов
10 января 2026, 14:04, ИА Амител
Специалисты Института Русистики заявили, что самое популярное слово в русской речи – "ок", сообщает РИА Новости.
«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок"», – приводят в институте характерную лингвистическую тенденцию.
Эксперты связывают его высокую частотность с однозначностью, информативностью и полным соответствием современной тенденции к сокращению высказываний.
Ранее в российские словари неологизмов включили слово "лабубу". Впервые в русской речи оно было зафиксировано в 2024 году.
14:24:35 10-01-2026
Запад потихоньку добивается своего!..
19:33:48 10-01-2026
Сходу и без подаказки сможете назвать 10 слов русского языка, которые не были заимствованы?
23:42:20 10-01-2026
Гость (19:33:48 10-01-2026) Сходу и без подаказки сможете назвать 10 слов русского я... кисель
береста
веретено
сок
гнездо
сметана
корыто
бобр
горшок
солома
лапоть
жатва
/хватит или ещё?/
P.S.:
Я не гость от
/14:24:35 10-01-2026/
15:27:27 10-01-2026
Перестаньте коверкать русский язык.
Главное слово - независимость.
15:48:27 10-01-2026
12:33:20 11-01-2026
18:12:29 10-01-2026
Гость (15:27:27 10-01-2026) Перестаньте коверкать русский язык.Главное слово - незав... Ножкой топни!
19:37:52 10-01-2026
Йоу, чувак. Ты воистину андестендишь про языковой souveraineté 🤣
15:27:32 10-01-2026
Место "лабубу" там же где "квадробеоам" и прочей ахинее, но никак не в словаре Русского языка.
19:34:19 10-01-2026
Вас не спросили, что и как людям говорить
19:54:08 11-01-2026
Гость (19:34:19 10-01-2026) Вас не спросили, что и как людям говорить... Со своими квадроберами можешь на любом общаться, а в общественных местах на государственном.(это русский)