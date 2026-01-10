Самым популярным словом в русском языке оказалось заимствование

Филологи отметили общее стремление к сокращению слов

Специалисты Института Русистики заявили, что самое популярное слово в русской речи – "ок", сообщает РИА Новости.

«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок"», – приводят в институте характерную лингвистическую тенденцию.

Эксперты связывают его высокую частотность с однозначностью, информативностью и полным соответствием современной тенденции к сокращению высказываний.

Ранее в российские словари неологизмов включили слово "лабубу". Впервые в русской речи оно было зафиксировано в 2024 году.