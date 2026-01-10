Жильцы МКД в Барнауле лишились горячей воды на все праздники из-за аварии в одной квартире

Где хозяева квартиры, в которой случилась авария, пока неизвестно

10 января 2026, 10:00, ИА Амител

Кран. Вода. Новый год / Фото: чат GPT/ amic.ru

Жильцы многоквартирного дома в Барнауле по ул. Лазурной, 44, остались без горячей воды на все новогодние праздники из-за аварии в одной из квартир. Об этом рассказала участница сообщества "Инцидент Барнаул" Мария.

«2 января прорвало горячий водопровод на четвертом этаже в квартире № 163. Хозяева, как утверждает председатель управляющей компании, отсутствуют. Ждите, говорит, до 12 января, возможно, в отпуске», – написала женщина.

По ее словам, в условиях мороза до сих пор нет горячей воды – ее отключили по причине аварии. Когда проблема разрешится, неизвестно.

«Вот как жить в таких условиях бездействия! Никого, видимо, это не беспокоит, возможно, в этой квартире вообще никто не живет, возможно, с человеком, проживающим в данной квартире, произошло несчастье, и он там умер, но никто ничего не предпринимает», – пишет Мария.

В одном из поселков Кемеровской области 30 декабря произошла авария на трубопроводе, в результате которой почти две тысячи человек остались без тепла.