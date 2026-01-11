За прошедшие сутки на Алтае произошло 17 пожаров

Погибло два человека

11 января 2026, 13:35, ИА Амител

Пожар на ул. Сергея Ускова / Фото очевидца amic.ru

За последние 24 часа в Алтайском крае зарегистрировано семнадцать случаев возгораний, о чем проинформировали в региональном управлении МЧС. Один из этих инцидентов обернулся гибелью двух человек.

Несчастный случай произошел в Первомайском районе, в населенном пункте Новоберезовка, где пламя охватило частный дом. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и двенадцать спасателей. Из-за сильного задымления спасателям пришлось использовать средства защиты органов дыхания. После того как огонь был потушен, под завалами были найдены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, к трагедии привело небрежное обращение с огнем.

Еще один серьезный пожар произошел в Рубцовске рано утром. На улице Пролетарской загорелись хозяйственные постройки – баня и помещение для хранения угля, объединенные общей крышей. Огонь распространился на территории примерно 100 квадратных метров. В тушении участвовали двадцать пять пожарных и пять машин с водой, а также четыре звена газодымозащитной службы. Обошлось без пострадавших. Предполагаемая причина – несоблюдение правил эксплуатации отопительной печи.

В течение суток пожарные Барнаула также реагировали на пять вызовов. На улице Аванесова загорелся частный двухэтажный дом. До прибытия пожарных расчетов трое жильцов смогли сами покинуть опасный участок. Огонь повредил часть стены дома размером около двух квадратных метров. В данном случае причиной возникновения пожара называют ошибки, допущенные при установке электрооборудования.