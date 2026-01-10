Туристы массово заражаются ротавирусом в Шерегеше
Отдыхающие винят во всем местный бар, но в заведении все отрицают
10 января 2026, 21:45, ИА Амител
На горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое заражение ротавирусной инфекцией, однако источник заболевания вызывает споры. Многие пострадавшие туристы связывают это с посещением местного бара, в то время как представители заведения отрицают свою вину, пишет Telegram-канал Baza.
Как сообщают отдыхающие, в социальных сетях появляются десятки жалоб от тех, кто накануне был в баре "Грелка" на улице Снежной, 51. У людей наблюдаются характерные симптомы кишечной инфекции: боли в животе и высокая температура. Одна из туристок рассказала, что от отравления страдает вся ее семья, включая детей.
В ответ руководство заведения заявило, что все необходимые проверки воды и продуктов не выявили нарушений, а приостановка работы связана с плановым ремонтом. В "Грелке" настаивают, что причина плохого самочувствия отдыхающих – общая эпидемия ротавируса, распространившаяся по всему курорту.
Осенью в Сургутском политехническом колледже произошло массовое отравление студентов. За медицинской помощью обратились 19 человек, несколько из них были госпитализированы.
22:06:52 10-01-2026
Бронетëмкин "Поносец")
23:09:40 10-01-2026
следы ведут в Манжерок
08:56:18 11-01-2026
Гость (23:09:40 10-01-2026) следы ведут в Манжерок... Манжероку это сто лет не надо, аудитория слишком разная. В Геш едет нищая молодежь, причем пилить туда очень нехило. А в Горном более серьезная публика. Поэтому оставьте свои прикольчики при себе.
12:39:25 11-01-2026
Гость (08:56:18 11-01-2026) Манжероку это сто лет не надо, аудитория слишком разная. В Г... Господи, ты сам понял, что чешешь? Серьзной публике нафиг твой манжерок не вьехал!
16:01:14 11-01-2026
Гость (12:39:25 11-01-2026) Господи, ты сам понял, что чешешь? Серьзной публике нафиг тв... Ты что ли серьезная публика? Ты то че рот открываешь от имени серьезной публики?
19:35:20 11-01-2026
Гость (16:01:14 11-01-2026) Ты что ли серьезная публика? Ты то че рот открываешь от имен...
Трещина козы этот твой манжерок! Ущербные даже не осознают своей ущербности! Ведь столица мира, е-мае!
13:21:48 11-01-2026
Гость (08:56:18 11-01-2026) Манжероку это сто лет не надо, аудитория слишком разная. В Г... Щас прям за молодежь обидно стало) Для справки: Шерегеш входит в Топ-3 лучших горнолыжных курорта России, на ровне с Красной поляной. А Манжерок, вроде похож на горнолыжку, а вроде и нет...) но как вы верно подметили - туда понты показывать ездят, а не кататься
15:59:35 11-01-2026
Гость (13:21:48 11-01-2026) Щас прям за молодежь обидно стало) Для справки: Шерегеш вход... Я же и говорю - публика разная. Выше комментатор предположил, что весь текущий негатив - это дел рук Манжерока. Я же объясняю, что им это вообще никуда не уперлось. Те кто приезжает на Манжерок, те в Геш не поедут. И наоборот. Геш - это тусовка мальчиков и девочек, с фудтраком и давно опостылевшей Грелки. И да, конечно все эти бла-бла-бла про фрирайд, качество и количество снега и прочее. А из Манжерока Сбер хочет вылепить местный Куршавель, чтобы если тусовки, то чтобы с диджеями уровня Пола ван Дайка.
17:02:41 11-01-2026
Гость (15:59:35 11-01-2026) Сбер хочет вылепить местный Куршавель, чтобы если тусовки, то чтобы с диджеями уровня Пола ван Дайка. Но пока получается Паша - Техник и Монгенштерн (они уже иноагенты или пока проскочили?)
20:14:46 11-01-2026
Гость (15:59:35 11-01-2026) Я же и говорю - публика разная. Выше комментатор предположил... Я не в контексте конспирологического заговора Манжерока писал, вообще не обращаю внимания на такие теории. Я в защиту Шерегеша (и "нищебродов", к которым видимо я тоже отношусь), который как раз таки ближе во всем к уютному деревенскому Куршавелю, с его деревянными альпийскими шале и ламповыми тусовками, в отличии от Манжерока с его депрессивной несуразной гигантоманией (комплекс маленьких размеров полагаю) и излишним пафосом, не присущим европейцам. А все потому, что Куршавель, как и другие топовые мировые горнолыжки популярен не потому, что там дорого и престижно отдыхать, а потому что там лучшие трассы и много бла-бла-бла снега, и его количество и качество) Поэтому то они и стали топовыми и дорогими) И учитывая цены последние годы, в Шерегеше не только, как вы высокомерно выразились "нищебродов", но и полно состоятельных людей. И курорт также развивается, не стоит на месте.
P.S. открою вам тайну: в Куршавеле тоже "нищебродов" много))) там есть бюджетные варианты, точно такие же, как в Шерегеше)
23:45:17 10-01-2026
На теплоходах давеча была забортная вода))
02:08:29 11-01-2026
Одна из туристок рассказала, что от отравления страдает вся ее семья, включая детей(с)
Если бар виноват, то зря они в баре с детьми общий заказ делали, даже в смысле выпивки и закуски)))
06:31:22 11-01-2026
Кажется всегда хочется свалить на кого-то, даже если ты самый честный, умный и красивый.
08:54:09 11-01-2026
Гость (06:31:22 11-01-2026) Кажется всегда хочется свалить на кого-то, даже если ты самы... Роспотреб проверил Грелку, у 4-х сотрудников Грелки обнаружен тот же вирус. Грелку закрыли. И кто тут самый красивый?
08:58:53 11-01-2026
Руки мой перед едой
16:21:00 11-01-2026
Поди в воде зараза. Если дети болеют, то ведь они со взрослами разную еду едят скорее всего.
16:30:58 11-01-2026
