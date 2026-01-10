Туристы массово заражаются ротавирусом в Шерегеше

Отдыхающие винят во всем местный бар, но в заведении все отрицают

10 января 2026, 21:45, ИА Амител

Горнолыжный курорт Шерегеш / Фото: amic.ru

На горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое заражение ротавирусной инфекцией, однако источник заболевания вызывает споры. Многие пострадавшие туристы связывают это с посещением местного бара, в то время как представители заведения отрицают свою вину, пишет Telegram-канал Baza.

Как сообщают отдыхающие, в социальных сетях появляются десятки жалоб от тех, кто накануне был в баре "Грелка" на улице Снежной, 51. У людей наблюдаются характерные симптомы кишечной инфекции: боли в животе и высокая температура. Одна из туристок рассказала, что от отравления страдает вся ее семья, включая детей.

В ответ руководство заведения заявило, что все необходимые проверки воды и продуктов не выявили нарушений, а приостановка работы связана с плановым ремонтом. В "Грелке" настаивают, что причина плохого самочувствия отдыхающих – общая эпидемия ротавируса, распространившаяся по всему курорту.

Осенью в Сургутском политехническом колледже произошло массовое отравление студентов. За медицинской помощью обратились 19 человек, несколько из них были госпитализированы.