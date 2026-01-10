НОВОСТИОбщество

В Барнауле проверили толщину льда в месте под купель перед Крещением

Толщина льда достаточная, можно проводить крещенские купания

10 января 2026, 15:40, ИА Амител

Проверка толщины льда перед Крещением / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Проверка толщины льда перед Крещением / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС проводят замеры льда

В столице Алтайского края сделаны первые шаги по подготовке купели для празднования Крещения Господня. О первых проверках льда на безопасность перед традиционными омовениями сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инспекторы по маломерным судам провели контрольные замеры льда, оценили состояние покрова на Оби у барнаульской набережной, где будут проходить крещенские купания.  

«Толщина льда составляет около 30 сантиметров, что, как отмечают инспекторы, достаточно для организации купели с соблюдением необходимых мер безопасности», – пишет пресс-служба ведомства.

В прошлом году в Барнауле в традиционных купаниях на Крещение приняли участие около 5,5 тысячи человек. Тогда в городе было подготовлено две купели – на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

Крещение Господне в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заряд бодрости на весь год. Как барнаульцы отметили Крещение Господне?

Ледяная вода Оби стала местом омовения для сотен барнаульцев в день Крещения
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:56:46 10-01-2026

Никто ваши грехи прощать НЕ будет!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:17 10-01-2026

Гость (15:56:46 10-01-2026) Никто ваши грехи прощать НЕ будет!... секретарша Небесной Канцелярии отписалась! смешно

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:46 10-01-2026

Судя по ожидаемой температуре воздуха, желающих в этом году поубавится

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:45 10-01-2026

Гость (17:05:46 10-01-2026) Судя по ожидаемой температуре воздуха, желающих в этом году ... не имеет значения сие, кстати. судя по статистике

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:33 10-01-2026

Идиоты в - 35 опять полещут в воду. Иисус то купался не в морозяку и не во льду

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:24 10-01-2026

Фаина Раневская: грязь души полосканием жопы в купели на Крещение не смоешь. Человеком надо быть всегда, а не по графику!

  -3 Нравится
Ответить
