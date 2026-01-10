В Барнауле проверили толщину льда в месте под купель перед Крещением

Толщина льда достаточная, можно проводить крещенские купания

10 января 2026, 15:40, ИА Амител

Проверка толщины льда перед Крещением / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС проводят замеры льда

В столице Алтайского края сделаны первые шаги по подготовке купели для празднования Крещения Господня. О первых проверках льда на безопасность перед традиционными омовениями сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инспекторы по маломерным судам провели контрольные замеры льда, оценили состояние покрова на Оби у барнаульской набережной, где будут проходить крещенские купания.

«Толщина льда составляет около 30 сантиметров, что, как отмечают инспекторы, достаточно для организации купели с соблюдением необходимых мер безопасности», – пишет пресс-служба ведомства.

В прошлом году в Барнауле в традиционных купаниях на Крещение приняли участие около 5,5 тысячи человек. Тогда в городе было подготовлено две купели – на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.