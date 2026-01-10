В Барнауле проверили толщину льда в месте под купель перед Крещением
Толщина льда достаточная, можно проводить крещенские купания
10 января 2026, 15:40, ИА Амител
В столице Алтайского края сделаны первые шаги по подготовке купели для празднования Крещения Господня. О первых проверках льда на безопасность перед традиционными омовениями сообщили в ГУ МЧС по региону.
Инспекторы по маломерным судам провели контрольные замеры льда, оценили состояние покрова на Оби у барнаульской набережной, где будут проходить крещенские купания.
«Толщина льда составляет около 30 сантиметров, что, как отмечают инспекторы, достаточно для организации купели с соблюдением необходимых мер безопасности», – пишет пресс-служба ведомства.
В прошлом году в Барнауле в традиционных купаниях на Крещение приняли участие около 5,5 тысячи человек. Тогда в городе было подготовлено две купели – на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.
15:56:46 10-01-2026
Никто ваши грехи прощать НЕ будет!
18:13:17 10-01-2026
Гость (15:56:46 10-01-2026) Никто ваши грехи прощать НЕ будет!... секретарша Небесной Канцелярии отписалась! смешно
17:05:46 10-01-2026
Судя по ожидаемой температуре воздуха, желающих в этом году поубавится
18:13:45 10-01-2026
Гость (17:05:46 10-01-2026) Судя по ожидаемой температуре воздуха, желающих в этом году ... не имеет значения сие, кстати. судя по статистике
17:59:33 10-01-2026
Идиоты в - 35 опять полещут в воду. Иисус то купался не в морозяку и не во льду
18:37:24 10-01-2026
Фаина Раневская: грязь души полосканием жопы в купели на Крещение не смоешь. Человеком надо быть всегда, а не по графику!