У девушки в Новосибирске разорвался яичник после перелета и секса
Сначала девушка приняла боль за начало менструации
10 января 2026, 20:15, ИА Амител
Жительница Новосибирска Альмира была экстренно госпитализирована с разрывом яичника вскоре после отпуска в Турции, сообщает nsk.kp.ru.
25-летняя девушка вернулась из поездки, а на следующий день после близости с женихом почувствовала резкую боль. Альмира решила, что это начало менструального цикла и попыталась облегчить свое состояние таблетками и горячей ванной.
«Меня немного отпустило, и я легла спать. Я даже не подозревала, что происходит что-то серьезное», – рассказала она изданию. Однако на следующее утро состояние резко ухудшилось: начались рвота и головокружение, после чего она потеряла сознание.
К счастью, дома находился жених, который вызвал скорую помощь. Медики отметили, что не многие доезжают до больницы с таким диагнозом.
После УЗИ и анализов была проведена экстренная операция. Как пояснили врачи, причиной разрыва могла стать лопнувшая киста, чему способствовали перелет и физическая активность. Сейчас состояние Альмиры стабильно, но ей требуется длительное восстановление.
20:28:08 10-01-2026
02:32:23 11-01-2026
Гость (20:28:08 10-01-2026) Со своим женихом ?... Ждал и дождался
21:48:19 10-01-2026
22:13:19 10-01-2026
00:20:48 11-01-2026
00:25:26 11-01-2026
Чтож вас так заграницу тащит. В России так много хороших мест.
21:10:34 11-01-2026
Друг (00:25:26 11-01-2026) Чтож вас так заграницу тащит. В России так много хороших мес...
И где в "хороших" местах можно покупаться в море. Крым с беспилотниками, овердорогие Сочи или Анапа с мазутными пляжами?
00:41:01 11-01-2026
12:56:06 11-01-2026
Александр (00:41:01 11-01-2026) Вот это отдохнули.... Это поликистоз называется, он у каждого второго есть, не зависимо от пола и никогда не знаешь, когда и где это дер*мо в тебе вырастет и рванет и почему и отчего оно бывает. Я столкнулся, когда зуб заболел резко и сильно, вырвали, оказалась под зубом киста и на почке много лет росла, чувствовал, но не беспокоила, и в один момент просто отрубился от боли и увезли на операцию. Тоже сказали, еще чуть чуть и мог кони двинуть. Девчонке сочувствую. Следите за здоровьем.
20:57:22 12-01-2026
это поликистоз, вызван -- периодическим охлаждением, ношением топиков и низкой талии, укороченных курток и пр, ИППП, гормональным нарушением, стрессами. Когда нарушена овуляция и пациентка не придает значения нерегулярности наступления и длительности месячных. также нужно обеспокоиться излишним оволосением у женщины - над верхней губой, на груди - там волос быть НЕ должно, это говорит об избытке мужских гормонов и требует лечения у гинеколога.
Это не так-себе проблема - поликистоз часто ведет к бесплодию, невозможности зачатия (только методом ЭКО) иногда и к невынашеваемости!! возможно в молодости это покажется малозначимым, НО когда вы встретите нормального мужчину, вступите в брак, то проблема невозможности стать родителями будет просто подавляющей и препятствующей нормальной жизни. семья без детей - это не семья.