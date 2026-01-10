У девушки в Новосибирске разорвался яичник после перелета и секса

Сначала девушка приняла боль за начало менструации

10 января 2026, 20:15, ИА Амител

Девушка потеряла 600 миллилитров крови / Фото: https://t.me/alya_batrgram (коллаж nsk.kp.ru)

Жительница Новосибирска Альмира была экстренно госпитализирована с разрывом яичника вскоре после отпуска в Турции, сообщает nsk.kp.ru.

25-летняя девушка вернулась из поездки, а на следующий день после близости с женихом почувствовала резкую боль. Альмира решила, что это начало менструального цикла и попыталась облегчить свое состояние таблетками и горячей ванной.

«Меня немного отпустило, и я легла спать. Я даже не подозревала, что происходит что-то серьезное», – рассказала она изданию. Однако на следующее утро состояние резко ухудшилось: начались рвота и головокружение, после чего она потеряла сознание.

К счастью, дома находился жених, который вызвал скорую помощь. Медики отметили, что не многие доезжают до больницы с таким диагнозом.

После УЗИ и анализов была проведена экстренная операция. Как пояснили врачи, причиной разрыва могла стать лопнувшая киста, чему способствовали перелет и физическая активность. Сейчас состояние Альмиры стабильно, но ей требуется длительное восстановление.

