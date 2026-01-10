НОВОСТИПолитика

Дональд Трамп не видит причин для похищения Владимира Путина

Конфликт на Украине он обещает урегулировать

10 января 2026, 13:02, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в похищении главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на комментарий американского лидера журналистам, опубликованный на официальном YouTube-канале Белого дома.

Трамп отверг саму возможность проведения такой операции по аналогии с недавним захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро, отметив давние доверительные отношения с российским коллегой.

«Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним хорошие отношения», – сказал президент США.

Комментируя переговоры об урегулировании конфликта на Украине, он добавил, что "в итоге мы его урегулируем", выразив сожаление, что процесс затягивается.

Заявление было сделано на фоне резонансной спецоперации США в Венесуэле 3 января, в ходе которой Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены, доставлены в Нью-Йорк и обвинены в наркотерроризме. Следующее судебное заседание по их делу назначено на 17 марта.

Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ближайшее время могут заключить в Давосе масштабное соглашение о восстановлении Украины.

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Трамп заявил об отмене новой волны атак на Венесуэлу из-за сотрудничества с Каракасом

Президент США утверждает, что венесуэльские власти начали освобождать политзаключенных
