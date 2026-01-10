Дональд Трамп не видит причин для похищения Владимира Путина
Конфликт на Украине он обещает урегулировать
10 января 2026, 13:02, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в похищении главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на комментарий американского лидера журналистам, опубликованный на официальном YouTube-канале Белого дома.
Трамп отверг саму возможность проведения такой операции по аналогии с недавним захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро, отметив давние доверительные отношения с российским коллегой.
«Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним хорошие отношения», – сказал президент США.
Комментируя переговоры об урегулировании конфликта на Украине, он добавил, что "в итоге мы его урегулируем", выразив сожаление, что процесс затягивается.
Заявление было сделано на фоне резонансной спецоперации США в Венесуэле 3 января, в ходе которой Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены, доставлены в Нью-Йорк и обвинены в наркотерроризме. Следующее судебное заседание по их делу назначено на 17 марта.
Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ближайшее время могут заключить в Давосе масштабное соглашение о восстановлении Украины.
13:13:41 10-01-2026
"Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в похищении главы российского государства Владимира Путина." -----------Эта рыжая бестия говорит одно, а делает наоборот.
20:37:58 10-01-2026
Гость (13:13:41 10-01-2026) "Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимо... Если бы мог, то сделал, а так басня Крылова про зеленый виноград.
ЛИСИЦА И ВИНОГРАД
Голодная кума-Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
ХОТЬ ВИДИТ ОКО,
ДА ЗУБ НЕЙМЕТ.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
13:15:36 10-01-2026
Потому что это невозможно.
14:05:35 10-01-2026
Международное оборзение
14:27:29 10-01-2026
Главное, потому ВВП в принципе против Коммунизма...
14:34:48 10-01-2026
интересно, а этот дед таблетки выпил ?
14:59:03 10-01-2026
Может, нам трампушу выкрасть?
16:08:24 10-01-2026
гость (14:59:03 10-01-2026) Может, нам трампушу выкрасть?... Ты че... Он нас всех купит и продаст...
17:43:27 10-01-2026
Гость (16:08:24 10-01-2026) Ты че... Он нас всех купит и продаст... ...
А то мы не проданы всяким владельцам СГК и прочим ворам
15:08:09 10-01-2026
У кого-то жим-жим?
07:00:51 12-01-2026
Рассуждения Трампа,особенно, про похищение, напоминают рассуждения неуправляемого разумом бандюги с большой дороги!!!
14:05:00 12-01-2026
ну-ну рискнет пусть здоровьем. он только подумает - а ему уже бошку открутят