Ночной гость чуть не довел жителя Алтая до убийства бывшей жены

Мужчина приревновал свою экс-возлюбленную

11 января 2026, 08:05, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Турочакском районе в Республике Алтай шестидесятидевятилетний мужчина пенсионного возраста угрожал лишением жизни своей бывшей жене. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, причиной послужила ревность к пятидесятилетней экс-супруге.

Рано утром женщина собиралась на работу и провожала ночевавшего у нее гостя. Ситуацию наблюдал бывший муж, проживающий по соседству. Он быстро оделся, выскочил на улицу и устроил скандал. Ссора, вызванная ревностью, переросла в физическое столкновение, сопровождаемое взаимными оскорблениями.

Мужчина толкнул бывшую жену, в результате чего она упала. После этого он несколько раз ударил женщину ногами по лицу и груди, при этом угрожая расправой. На крики женщины из дома прибежал их взрослый сын и вступился за мать.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Ее бывшего супруга задержали, он дал признательные показания. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.