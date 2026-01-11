НОВОСТИПроисшествия

Ночной гость чуть не довел жителя Алтая до убийства бывшей жены

Мужчина приревновал свою экс-возлюбленную

11 января 2026, 08:05, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Турочакском районе в Республике Алтай шестидесятидевятилетний мужчина пенсионного возраста угрожал лишением жизни своей бывшей жене. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, причиной послужила ревность к пятидесятилетней экс-супруге.

Рано утром женщина собиралась на работу и провожала ночевавшего у нее гостя. Ситуацию наблюдал бывший муж, проживающий по соседству. Он быстро оделся, выскочил на улицу и устроил скандал. Ссора, вызванная ревностью, переросла в физическое столкновение, сопровождаемое взаимными оскорблениями.

Мужчина толкнул бывшую жену, в результате чего она упала. После этого он несколько раз ударил женщину ногами по лицу и груди, при этом угрожая расправой. На крики женщины из дома прибежал их взрослый сын и вступился за мать.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Ее бывшего супруга задержали, он дал признательные показания. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Дебошир с пистолетом угрожал посетителям магазина в Горно-Алтайске

Задержанный вел себя неадекватно, кидался на других людей и угрожал
НОВОСТИПроисшествия

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 1

Avatar Picture
ДМВ

16:19:23 11-01-2026

"шестидесятидевятилетний мужчина пенсионного возраста". В совершенно любом случае на данный момент он пенсионер, или успели уже до 70 поднять?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров