Ночной гость чуть не довел жителя Алтая до убийства бывшей жены
Мужчина приревновал свою экс-возлюбленную
11 января 2026, 08:05, ИА Амител
В Турочакском районе в Республике Алтай шестидесятидевятилетний мужчина пенсионного возраста угрожал лишением жизни своей бывшей жене. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, причиной послужила ревность к пятидесятилетней экс-супруге.
Рано утром женщина собиралась на работу и провожала ночевавшего у нее гостя. Ситуацию наблюдал бывший муж, проживающий по соседству. Он быстро оделся, выскочил на улицу и устроил скандал. Ссора, вызванная ревностью, переросла в физическое столкновение, сопровождаемое взаимными оскорблениями.
Мужчина толкнул бывшую жену, в результате чего она упала. После этого он несколько раз ударил женщину ногами по лицу и груди, при этом угрожая расправой. На крики женщины из дома прибежал их взрослый сын и вступился за мать.
Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Ее бывшего супруга задержали, он дал признательные показания. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.
16:19:23 11-01-2026
"шестидесятидевятилетний мужчина пенсионного возраста". В совершенно любом случае на данный момент он пенсионер, или успели уже до 70 поднять?