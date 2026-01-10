Жители 163 домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле
Горожанам организовали подвоз воды
10 января 2026, 12:15, ИА Амител
В Барнауле 163 частных дома остались без воды 10 января из-за повреждения водопровода диаметром 300 мм, сообщает "Росводоканал".
Авария произошла по адресу пер. Короткий, 8. Специалисты планируют завершить работы к 19:30.
Без холодной воды остались жители 163 домов в частном секторе:
- пер. Горный, 1-32;
- ул. Шевченко, 1-47, 2-34;
- ул. Крупской, 1-47, 2-56;
- ул. Димитрова, 1-34;
- пер. 5-й Промышленный, 1-5, 8, 24;
- ул. Промышленная, 143-147.
Жителям подвезли воду у дома по пер. Короткий, 10. Кроме того, работают водоразборные колонки ул. Димитрова, 48, ул. Песчаная, 6, ул. Папанинцев, 4, 34.
Дополнительную информацию расскажут по номерам 500-101 и 202-200. По ним же можно сделать заявку на подвоз воды.
Ранее жительница многоквартирного дома в Барнауле пожаловалась в соцсетях на отсутствие горячей воды. Из-за аварии в одной из квартир соседи лишились горячего водоснабжения на все новогодние праздники.
12:24:12 10-01-2026
что-то часто остаётся город без воды ...
18:17:53 10-01-2026
Шинник (12:24:12 10-01-2026) что-то часто остаётся город без воды ...... это не город а частный микрорайон! читайте буквы, пожалуйста
14:23:54 10-01-2026
Шо?! Опять?
Сейчас все запланированные человейники построят, мы увидим вторую часть Марлезонского балета. Что там писали про изношенность водопровода? Что изменилось?
17:21:48 10-01-2026
Гость (14:23:54 10-01-2026) Шо?! Опять?Сейчас все запланированные человейники постро... Как что? существенно увеличилась нагрузка на изношенный марлезонский балет))