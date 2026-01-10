Жители 163 домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

Горожанам организовали подвоз воды

10 января 2026, 12:15, ИА Амител

Коммунальная авария в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаула"

В Барнауле 163 частных дома остались без воды 10 января из-за повреждения водопровода диаметром 300 мм, сообщает "Росводоканал".

Авария произошла по адресу пер. Короткий, 8. Специалисты планируют завершить работы к 19:30.

Без холодной воды остались жители 163 домов в частном секторе:

пер. Горный, 1-32;

ул. Шевченко, 1-47, 2-34;

ул. Крупской, 1-47, 2-56;

ул. Димитрова, 1-34;

пер. 5-й Промышленный, 1-5, 8, 24;

ул. Промышленная, 143-147.

Жителям подвезли воду у дома по пер. Короткий, 10. Кроме того, работают водоразборные колонки ул. Димитрова, 48, ул. Песчаная, 6, ул. Папанинцев, 4, 34.

Дополнительную информацию расскажут по номерам 500-101 и 202-200. По ним же можно сделать заявку на подвоз воды.

Ранее жительница многоквартирного дома в Барнауле пожаловалась в соцсетях на отсутствие горячей воды. Из-за аварии в одной из квартир соседи лишились горячего водоснабжения на все новогодние праздники.