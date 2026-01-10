НОВОСТИПроисшествия

Жители 163 домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

Горожанам организовали подвоз воды

10 января 2026, 12:15, ИА Амител

Коммунальная авария в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаула"
Коммунальная авария в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаула"

В Барнауле 163 частных дома остались без воды 10 января из-за повреждения водопровода диаметром 300 мм, сообщает "Росводоканал".

Авария произошла по адресу пер. Короткий, 8. Специалисты планируют завершить работы к 19:30.

Без холодной воды остались жители 163 домов в частном секторе:

  • пер. Горный, 1-32;
  • ул. Шевченко, 1-47, 2-34;
  • ул.  Крупской, 1-47, 2-56;
  • ул. Димитрова, 1-34;
  • пер. 5-й Промышленный, 1-5, 8, 24;
  • ул.  Промышленная, 143-147.

Жителям подвезли воду у дома по пер. Короткий, 10. Кроме того, работают водоразборные колонки ул. Димитрова, 48, ул. Песчаная, 6, ул. Папанинцев, 4, 34.

Дополнительную информацию расскажут по номерам 500-101 и 202-200. По ним же можно сделать заявку на подвоз воды.

Ранее жительница многоквартирного дома в Барнауле пожаловалась в соцсетях на отсутствие горячей воды. Из-за аварии в одной из квартир соседи лишились горячего водоснабжения на все новогодние праздники.

Авария на трубопроводе / Фото: barnaul.org

В 13 домах Барнаула отключили отопление из-за аварии на теплосети

Завершить восстановление сети планируется до 17:00 того же дня
Барнаул коммунальная авария

Комментарии 4

Avatar Picture
Шинник

12:24:12 10-01-2026

что-то часто остаётся город без воды ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:53 10-01-2026

Шинник (12:24:12 10-01-2026) что-то часто остаётся город без воды ...... это не город а частный микрорайон! читайте буквы, пожалуйста

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:54 10-01-2026

Шо?! Опять?
Сейчас все запланированные человейники построят, мы увидим вторую часть Марлезонского балета. Что там писали про изношенность водопровода? Что изменилось?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:21:48 10-01-2026

Гость (14:23:54 10-01-2026) Шо?! Опять?Сейчас все запланированные человейники постро... Как что? существенно увеличилась нагрузка на изношенный марлезонский балет))

  -9 Нравится
Ответить
