Почему торговые сети на Алтае и в Сибири стали давать больше скидок, чем год назад

По данным NielsenIQ, в сентябре инвестиции участников российского рынка в промоакции почти на 15% превысили прошлогодний уровень, а недополученные доходы от продажи товаров со скидками достигли 86 млрд руб.

До конца 2022 года доля продаж по промо в магазинах может обновить исторический максимум, прогнозируют эксперты. По подсчётам аналитиков, год к году инвестиции участников рынка России в акции в группе продовольственных товаров выросли на 12%.

Наблюдается ли такая тенденция в Сибири?

По словам руководителя направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ Марии Гараниной, в Сибири, напротив, инвестиции в промо снижаются.

«Доля промо от всех продаж рынка у нас чуть ниже, чем в стране, 51% денежных продаж проходит на полках в стране и 45% приходится в Сибири на промо. Но при этом у нас есть сокращение средней скидки. То есть скидка есть, но она менее глубокая, а значит, снижается интенсивность промо или же если простым языком, снижаются инвестиции в промо в данном случае», — отмечает эксперт.

Что говорят те, кто находится «внутри» бизнеса?

Директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского округа розничной сети «Магнит» Илья Ахмеджанов рассказал радиостанции Business FM Барнаул, что сейчас в компании доля промо стала даже выше, чем в прошлом году.

«У нас было в апреле и мае снижение доли промо, происходили отмены со стороны наших партнёров, но начиная с июня данный тренд мы смогли переломить и уже начиная с июля у нас доля промо пошла в положительную динамику, то есть мы даже смогли нарастить в продажах. Алтайский край у нас один из передовиков продаж промо, если смотреть по Сибири в целом. На сегодняшний день доля промо у нас не только восстановилась, но даже стала выше, чем в прошлом году», — рассказывает Ахмеджанов.

А директор по маркетингу торговой сети «Новэкс» Лариса Кульгускина подтвердила слова Гараниной, что ситуация с промо в Сибири отличается от средней ситуации в стране:

«Сейчас, по словам Кульгускиной, покупатель всё больше ориентирован на товары с жёлтыми ценниками. Люди гораздо более охотно берут товары со скидками. Можно говорить о том, что порядка 50%, чуть больше, до 56% порой доходим, товаров продаётся с применением скидок. Люди чаще стараются применять какие-то купоны, промокоды. По поставщикам я не могу сказать, что жёлтый ценник восстановился в полном объёме. К сожалению, нет. Есть транснациональные компании, которые сильно сократили свои промоактивности и глубину скидки. Тот же Procter&Gamble, например. Скидки в достаточно большом объёме делаем уже за свой счёт. Тем самым как раз таки понижая наценку».

На какие товары сети охотнее устанавливают скидки?

Чаще всего скидки, по словам Кульгускиной, сеть даёт на товары повседневного спроса, наиболее ходовые. Как следует из данных NielsenIQ, заметнее всего по итогам первых трёх кварталов в целом по России инвестиции в промо выросли в сегментах ингредиентов для выпечки, кондитерских изделий, мяса и продуктов быстрого приготовления (кроме лапши). В непродовольственной группе лидерами по росту инвестиций в промо отмечены пластыри, бритвы и лезвия, детские товары.

Какие прогнозы дают эксперты о ситуации в дальнейшем?

И хотя цифры в разных сегментах товаров по количеству акций и глубине скидок отличаются в России, Сибири и Алтайском крае, в целом, похоже, стимуляция продаж через промо будет только расти. Это подтверждают и данные аналитиков, товары по сниженным ценам для экономии сегодня ищут 41% потребителей. Для 89% цена выступает главным критерием выбора, а 75% принимают решение о покупке с учётом скидки.