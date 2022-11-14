Правительство РФ выделит 44 млрд рублей на производство авиадвигателей

РФ выделит «Объединенной двигателестроительной корпорации» 44 млрд рублей на расширение производства авиадвигателей. Как сообщает «Интерфакс», об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«По поручению президента будет расширено производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов. На эти цели „Объединенная двигателестроительная корпорация“ сможет использовать свыше 44 млрд рублей федеральных средств», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что в течение двух лет нужно обеспечить выпуск около 50 двигателей ПД-8 для оснащения SSJ-NEW, 20 ПС-90А для среднемагистральных Ту-214, 14 единиц ПД-14, предназначенных для МС-21.

Вместе с тем требуется выполнить все запланированные научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Разработку и создание прототипа этой силовой установки важно завершить до конца 2024 года, отметил глава правительства. Он поручил вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову лично контролировать выполнение этой задачи.