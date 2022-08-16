Только 6% россиян регулярно откладывают на пенсию

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян откладывают деньги на пенсию, пишет РИА Новости.

Соответствующий телефонный опрос среди 1600 совершеннолетних россиян провели 19 июня методом телефонного интервью.

Отвечая на вопрос: «Откладываете или нет себе на пенсию? И если откладываете, то как регулярно вы это делаете?», 73% респондентов ответили, что не откладывают, а 6% делают это регулярно.

«Ещё 6% — откладывают время от времени, 4% — делают это редко, 9% участников опроса уже были на пенсии, 2% — затруднились с ответом», — пишет агентство.

Ранее безработные жители Алтая рассказали, как справляются с финансовыми трудностями.