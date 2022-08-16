Только 6% россиян регулярно откладывают на пенсию
Не делают этого вообще 73% опрошенных
16 августа 2022, 09:45, Никита Черников
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян откладывают деньги на пенсию, пишет РИА Новости.
Соответствующий телефонный опрос среди 1600 совершеннолетних россиян провели 19 июня методом телефонного интервью.
Отвечая на вопрос: «Откладываете или нет себе на пенсию? И если откладываете, то как регулярно вы это делаете?», 73% респондентов ответили, что не откладывают, а 6% делают это регулярно.
«Ещё 6% — откладывают время от времени, 4% — делают это редко, 9% участников опроса уже были на пенсии, 2% — затруднились с ответом», — пишет агентство.
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