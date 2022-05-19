В Барнауле прошел второй слет внутренних тренеров нацпроекта «Производительность труда»

Второй слёт внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству предприятий — участников национального проекта «Производительность труда» прошёл в Барнауле с 12 по 13 мая. В мероприятии приняли участие 60 человек из числа сотрудников предприятий и представителей органов исполнительной власти региона.

Открывал мероприятие заместитель министра экономического развития, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Ерохин. В своей речи он отметил положительные результаты внедрения мероприятий нацпроекта на предприятиях региона, а также обратил внимание слушателей на возможность для участников нацпроекта обучиться по программе «Лидеры производительности» и получения льготного займа Фонда развития промышленности.

В качестве спикеров выступили эксперты ООО «Уральская школа тренинга» с мастер-классами «Приёмы вовлекающего обучения» и «Перевод сопротивления в конструктивный диалог». Также они провели бизнес-игру «Пятый элемент», где участники делились на команды и за определённое время, сообща, должны были найти пять элементов, каждый из которых символизирует компетенции эффективного тренера.

Участники также посетили производственные площадки ООО Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных изделий» и ООО «Мартика», где ознакомились с опытом внедрения инструментов бережливого производства, а также приняли участие в деловой игре по бережливому производству.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку на участие можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.