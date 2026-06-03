Ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 65–75 рублей до конца осени 2026-го

03 июня 2026, 15:33, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Курс доллара в районе 70 рублей может сохраняться как минимум до конца осени 2026 года, предположил в беседе с "Абзацем" кандидат экономических наук Михаил Хачатурян. По его мнению, это будет зависеть от результатов предстоящих выборов в США и обстановки в Ормузском проливе.

«Курс рубля может оставаться стабильным до ноябрьских выборов в Соединенных Штатах, пока президент Дональд Трамп не столкнется с серьезными внутриполитическими трудностями, которые могут привести к его отставке. В такой ситуации Трампу будет не до политических и военных игр, и это повлияет на стабильность курса», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт добавил, что ситуация в Ормузском проливе, вероятно, не будет урегулирована в ближайшее время. Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для российских экспортеров нефти и газа.

«Несмотря на невыгодный для них высокий курс рубля, который снижает общую выручку, спрос на углеводороды возрастет, что поможет компенсировать негативные последствия», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что курс доллара впервые за три года опустился ниже 75 рублей.