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Экономист: рубль удержит позиции до ноября 2026 года

Ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 65–75 рублей до конца осени 2026-го

03 июня 2026, 15:33, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru
Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Курс доллара в районе 70 рублей может сохраняться как минимум до конца осени 2026 года, предположил в беседе с "Абзацем" кандидат экономических наук Михаил Хачатурян. По его мнению, это будет зависеть от результатов предстоящих выборов в США и обстановки в Ормузском проливе.

«Курс рубля может оставаться стабильным до ноябрьских выборов в Соединенных Штатах, пока президент Дональд Трамп не столкнется с серьезными внутриполитическими трудностями, которые могут привести к его отставке. В такой ситуации Трампу будет не до политических и военных игр, и это повлияет на стабильность курса», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт добавил, что ситуация в Ормузском проливе, вероятно, не будет урегулирована в ближайшее время. Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для российских экспортеров нефти и газа.

«Несмотря на невыгодный для них высокий курс рубля, который снижает общую выручку, спрос на углеводороды возрастет, что поможет компенсировать негативные последствия», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что курс доллара впервые за три года опустился ниже 75 рублей.

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

15:48:18 03-06-2026

О-как, оказывается курс рубля зависит от Дональда Трампа! Однако. Кстати, как там проходит открытие ПМЭФ,26? И почему такие тёмные тучи над Петербургом?

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Медведь-шатун

16:12:49 03-06-2026

Главное до выборов продержатся, всеобщий одобрямс получить, а после них можно ещё 4 года "вату катать"....

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Гость

18:24:27 03-06-2026

Любой прогноз на эту тему может оказаться полным фуфлом, ну и зачем его озвучивать?

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