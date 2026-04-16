Курс доллара впервые за три года опустился ниже 75 рублей

Американская валюта достигла отметки 74,63 рубля

16 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Курс доллара на внебиржевом рынке 15 апреля достигал отметки 74,63 рубля — рекордно низкого значения с мая 2023 года, пишет "Коммерсантъ".

По сравнению с закрытием предыдущего дня доллар потерял в цене более 70 копеек. Как отмечает издание, даже с учетом возвращения курса к 75,4 рубля это почти на шесть рублей ниже значения начала месяца.

Банк России установил официальный курс доллара на 16 апреля в размере 75,23 рубля — это минимальное значение с 15 марта 2023 года. Курс юаня на биржевых торгах опускался до 10,96 рубля — минимума с начала февраля текущего года.

