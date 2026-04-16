Курс доллара впервые за три года опустился ниже 75 рублей
Американская валюта достигла отметки 74,63 рубля
16 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
Курс доллара на внебиржевом рынке 15 апреля достигал отметки 74,63 рубля — рекордно низкого значения с мая 2023 года, пишет "Коммерсантъ".
По сравнению с закрытием предыдущего дня доллар потерял в цене более 70 копеек. Как отмечает издание, даже с учетом возвращения курса к 75,4 рубля это почти на шесть рублей ниже значения начала месяца.
Банк России установил официальный курс доллара на 16 апреля в размере 75,23 рубля — это минимальное значение с 15 марта 2023 года. Курс юаня на биржевых торгах опускался до 10,96 рубля — минимума с начала февраля текущего года.
Ранее россиянам посоветовали держать в валюте 30% сбережений.
Цены немного подрастут
Гость (09:26:45 16-04-2026) Цены немного подрастут ... А потом курс поднимется и снова подрастут)))
Где крикуны про бакс по 200?
Гость (09:29:26 16-04-2026) Где крикуны про бакс по 200?... Так при СССР он вообще по 60 копеек был, помнится. Но только есть нюанс.
Гость (10:09:23 16-04-2026) Так при СССР он вообще по 60 копеек был, помнится. Но только... Поэтому его никто не брал. Кому нужна была такая дешевка?
Гость (11:28:50 16-04-2026) Поэтому его никто не брал. Кому нужна была такая дешевка?... Брали, но по цене от 3 до 5 р. По 68 коп доллар был только в газете правда. Купить по такой цене его было нельзя.
Гость (14:14:57 16-04-2026) Брали, но по цене от 3 до 5 р. По 68 коп доллар был только в... Могли и лет дать, от 3 до 5.
Гость (15:22:59 16-04-2026) Могли и лет дать, от 3 до 5.... Могли, но люди все равно брали. В деревянный веры не было.
Его можно обьявить и 65 и 35
С реальным курсом ничего не имеет
БЛИ-ИНН. Ну когда уже ваш рубль рухнет и зарплаты в лямах будут? С долгами рассчитаться. Должников в стране более десяти миллионов. У ФССП уже фиксированная сумма долга и она не изменится. Людям что обещали рубль рухнет и долги отдавать не придется. А так приходится по честному платить по настоящему. А так хотелось на халяву деньги взять в банке и потратить. Притесняет народ и обманываете. Как вам не стыдно? Уважаемый президент сделайте пожалуйста рубль по миллиону на пару месяцев долги с двух зарплат отдать. Которые прогуливали по полгода. Обещали же халяву. А не дадите халяву будем ныть и пищать. Курс же не реальный все же шутят.....
Реальный курс (09:51:16 16-04-2026) БЛИ-ИНН. Ну когда уже ваш рубль рухнет и зарплаты в лямах бу... враг
Musik (10:01:40 16-04-2026) враг... Однозначно!
Типа: плохо работаете, потому плохо живете.
Гость (10:09:20 16-04-2026) Однозначно! Типа: плохо работаете, потому плохо живете.... Конечно. Конечно." Газпром" народное же достояние. А мы же народ. Отдайте нашу долю, а мы все ляжем и ничего делать не будем.
Реальный курс (10:48:20 16-04-2026) Конечно. Конечно." Газпром" народное же достояние. А мы же н... Конечно. Конечно. Газпром не народное достояние. Кто имеет с него долю, спокоен, его потомство на семь колен вперед будет лежать и ничего не делать)))
Хорошая новость