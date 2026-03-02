Экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в Москве
Бизнесмен скончался в больнице
02 марта 2026, 15:24, ИА Амител
Умар Джабраилов / Фото: кадр из видео на канале "Осторожно: Собчак"
Бывший сенатор, бизнесмен Умар Джабраилов скончался в больнице, куда его доставили с огнестрельным ранением головы, сообщает РИА Новости.
«Найден с огнестрельным ранением головы в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице», — рассказали в правоохранительных органах.
Джабраилов — российский предприниматель, государственный деятель, меценат. Был сенатором РФ с 2004-го по 2009 год.
В 2017 году Джабраилова задержали по факту стрельбы в одном из московских отелей. Как сообщалось, он заказал в номер еду, однако тележку с ужином ему прикатила уборщица, а не официант. Из-за этого бизнесмен разозлился и начал стрелять в потолок.
15:40:13 02-03-2026
Этот псих , седевший на психотропах, еще и в президенты балотировался в 2020 году
15:53:29 02-03-2026
Гость (15:40:13 02-03-2026) Этот псих , седевший на психотропах, еще и в президенты бало... а не в 2000 -м разве ?
хотя-какая разница.
16:07:27 02-03-2026
Опять самоубийство посредством выстрела в спину?..
19:09:44 02-03-2026
Гость (16:07:27 02-03-2026) Опять самоубийство посредством выстрела в спину?..... «Найден с огнестрельным ранением головы в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице», — рассказали в правоохранительных органах.
16:13:50 02-03-2026
Наберут в Сенат по объявлению
18:42:41 02-03-2026
Гость (16:13:50 02-03-2026) Наберут в Сенат по объявлению ...
Ага, попробуйте, подайте объявление...
16:26:06 03-03-2026
Гость (16:13:50 02-03-2026) Наберут в Сенат по объявлению ... и по заявлению: прошу принять меня на должность сенатора. С условиями принятия ознакомлен.
16:25:08 02-03-2026
Надо же! На интервью у Собчак держался бодрячком. Рассказывал, что преодолел все вредные привычки. Правда, это было года три назад.
16:42:35 02-03-2026
Гость (16:25:08 02-03-2026) Надо же! На интервью у Собчак держался бодрячком. Рассказыва... Чотт минусят вам, наверное смотреть интервью Собчак запрещено было.
17:56:54 02-03-2026
Гость (16:42:35 02-03-2026) Чотт минусят вам, наверное смотреть интервью Собчак запрещен... Интервью 2024 или даже 2023г, тогда ютуб не замедляли, никто не запрещал. В VK тоже было залито, может и сейчас есть. Джабраилов рассказывал, что преодолел вредные зависимости. Но потерял бизнес. Собирадся всё вернуть.
16:34:12 02-03-2026
Опять? Было же уже. Даже в дурке потом отвалился. Думаю компаньены, чье убийство тогда доказать не удалось, к себе позвали
00:40:51 03-03-2026
пропойца психопат и прочее связанное с пацанчиками. туда и дорога