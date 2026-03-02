Экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

Бизнесмен скончался в больнице

02 марта 2026, 15:24, ИА Амител

Умар Джабраилов / Фото: кадр из видео на канале "Осторожно: Собчак"

Бывший сенатор, бизнесмен Умар Джабраилов скончался в больнице, куда его доставили с огнестрельным ранением головы, сообщает РИА Новости.

«Найден с огнестрельным ранением головы в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице», — рассказали в правоохранительных органах.

Джабраилов — российский предприниматель, государственный деятель, меценат. Был сенатором РФ с 2004-го по 2009 год.

В 2017 году Джабраилова задержали по факту стрельбы в одном из московских отелей. Как сообщалось, он заказал в номер еду, однако тележку с ужином ему прикатила уборщица, а не официант. Из-за этого бизнесмен разозлился и начал стрелять в потолок.