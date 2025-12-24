Эксперт назвал главные ошибки при выборе овощей к новогоднему столу

Чтобы купить свежие огурцы и помидоры, нужно проверять упругость, цвет и даже аромат плодов

24 декабря 2025, 10:10, ИА Амител

Фрукты. Овощи. Мясо / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Готовясь к новогодним праздникам, многие стремятся купить самые свежие продукты для салатов. Агроном в беседе с "Газетой.ру" назвал ключевые признаки, по которым можно отличить качественные овощи от тех, что уже начали портиться.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это внешний вид. На огурцах и томатах не должно быть вмятин, темных пятен или мягких участков. Свежий огурец всегда упругий и плотный, а помидор – не слишком твердый, но и не перезрелый.

Второй важный критерий – равномерный цвет. Кожура огурца должна быть насыщенно-зеленой и блестящей, без желтизны и морщин. У томатов она гладкая, без трещин. Показателем свежести также служит плодоножка: если она зеленая, овощ собрали недавно.

Не стоит пренебрегать и обонянием. Свежие огурцы обладают легким травянистым ароматом, а томаты – сладковатым и насыщенным запахом, особенно у основания. Кислый или затхлый запах – верный признак того, что продукт начал портиться.

После покупки овощи нужно правильно хранить. Огурцы лучше держать отдельно от фруктов, выделяющих этилен (например, яблок или бананов), так как этот газ ускоряет их увядание. Томаты для сохранения вкуса и свежести стоит хранить при умеренной комнатной температуре, а не в холодильнике.