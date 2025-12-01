Эксперт объяснила, почему зимой растет тревожность

Важными факторами становятся нарушенный из-за темноты режим сна и повышенные финансовые расходы на отопление

01 декабря 2025

Тревожность / Фото: pxhere.com

Зимой, особенно в периоды аномальных холодов, многие россияне могут заметить усиление тревожности. Психолог Наталья Безус в интервью "Газете.ru" объяснила, почему это происходит, и назвала комплекс причин, создающих "идеальный шторм" для психики.

«Холод воздействует на физиологию, активируя симпатическую нервную систему, ускоряя сердцебиение и повышая уровень адреналина. Организм может воспринимать низкие температуры как угрозу выживанию, даже если реальная опасность минимальна», – отмечает специалист.

К этому добавляется дефицит солнечного света, который нарушает выработку серотонина – гормона, отвечающего за настроение.

Важными факторами также становятся нарушенный из-за темноты режим сна, повышенные финансовые расходы на отопление и вынужденная социальная изоляция в морозы.

«Эти мысли активируют базовый страх не справиться с проблемами», – поясняет психолог.

Для смягчения тревоги эксперт рекомендует:

поддерживать строгий режим дня;

заниматься умеренной физической активностью, включая короткие прогулки;

осваивать техники саморегуляции (дыхательные практики, медитация);

не пренебрегать поддержкой близких или специалиста.