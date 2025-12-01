Эксперт объяснила, почему зимой растет тревожность
Важными факторами становятся нарушенный из-за темноты режим сна и повышенные финансовые расходы на отопление
Зимой, особенно в периоды аномальных холодов, многие россияне могут заметить усиление тревожности. Психолог Наталья Безус в интервью "Газете.ru" объяснила, почему это происходит, и назвала комплекс причин, создающих "идеальный шторм" для психики.
«Холод воздействует на физиологию, активируя симпатическую нервную систему, ускоряя сердцебиение и повышая уровень адреналина. Организм может воспринимать низкие температуры как угрозу выживанию, даже если реальная опасность минимальна», – отмечает специалист.
К этому добавляется дефицит солнечного света, который нарушает выработку серотонина – гормона, отвечающего за настроение.
Важными факторами также становятся нарушенный из-за темноты режим сна, повышенные финансовые расходы на отопление и вынужденная социальная изоляция в морозы.
«Эти мысли активируют базовый страх не справиться с проблемами», – поясняет психолог.
Для смягчения тревоги эксперт рекомендует:
-
поддерживать строгий режим дня;
-
заниматься умеренной физической активностью, включая короткие прогулки;
-
осваивать техники саморегуляции (дыхательные практики, медитация);
-
не пренебрегать поддержкой близких или специалиста.
«Тревога в такую пору – нормальная реакция, но ее можно смягчить с помощью системного подхода», – резюмировала Наталья Безус.
