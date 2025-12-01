НОВОСТИОбщество

Эксперт объяснила, почему зимой растет тревожность

Важными факторами становятся нарушенный из-за темноты режим сна и повышенные финансовые расходы на отопление

01 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Тревожность / Фото: pxhere.com/ru/photo/775659
Зимой, особенно в периоды аномальных холодов, многие россияне могут заметить усиление тревожности. Психолог Наталья Безус в интервью "Газете.ru" объяснила, почему это происходит, и назвала комплекс причин, создающих "идеальный шторм" для психики.

«Холод воздействует на физиологию, активируя симпатическую нервную систему, ускоряя сердцебиение и повышая уровень адреналина. Организм может воспринимать низкие температуры как угрозу выживанию, даже если реальная опасность минимальна», – отмечает специалист.

К этому добавляется дефицит солнечного света, который нарушает выработку серотонина – гормона, отвечающего за настроение.

Важными факторами также становятся нарушенный из-за темноты режим сна, повышенные финансовые расходы на отопление и вынужденная социальная изоляция в морозы.

«Эти мысли активируют базовый страх не справиться с проблемами», – поясняет психолог.

Для смягчения тревоги эксперт рекомендует:

  • поддерживать строгий режим дня;

  • заниматься умеренной физической активностью, включая короткие прогулки;

  • осваивать техники саморегуляции (дыхательные практики, медитация);

  • не пренебрегать поддержкой близких или специалиста.

«Тревога в такую пору – нормальная реакция, но ее можно смягчить с помощью системного подхода», – резюмировала Наталья Безус.

Россия Психология

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

20:41:33 01-12-2025

Обожаю осень и зиму

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:57:20 02-12-2025

Гость (20:41:33 01-12-2025) Обожаю осень и зиму... Терпеть не могу, всю зиму приходится сидеть на таблетках😎😔

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:07:33 02-12-2025

Использование СМИ стратегии rage bait, которая конкретно подливает масло в огонь, является одной и причин, помимо того, что вокруг происходит. Но «эксперту» этого не осознать.

  -1 Нравится
Ответить
