Есть несколько важных показателей, своевременная оценка которых позволит сделать правильный выбор

27 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHAniH6

Бизнес. Бухгалтерия / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сегодня на рынке банковских услуг множество разнообразных кредитных предложений для бизнеса. Как понять, нужен ли кредит вашей компании, какой именно и какова оптимальная кредитная нагрузка? Эксперты компании "Финансбург" дали советы, которые помогут подойти к оформлению кредита максимально осознанно.

Зачем нужен кредит?

Компании обращаются за кредитами в банки в основном в трех случаях:

для пополнения оборотных средств – заем необходим, когда для развития бизнеса не хватает собственных ресурсов и нет возможности закупить больше товаров, что ограничивает продажи и прибыль;

для увеличения основного капитала через инвестиционные кредиты. Этот вид кредита нужен, когда требуется купить дорогостоящее оборудование или недвижимость;

для закрытия кассовых разрывов (резервное кредитование) – разрывы возникают, когда дата оплаты поставщику наступает раньше, чем поступление денег от клиентов, или когда деньги от клиентов поступают позже, чем необходимо уплатить налоги.

В "Финансбурге" рекомендуют: для приобретения оборудования или недвижимости используйте инвестиционный кредит. Он отличается длительным сроком и более низкой процентной ставкой. Обычно это залоговые кредиты, и в качестве обеспечения могут выступать как приобретаемые объекты, так и ликвидное имущество (например, автомобили, недвижимость или земля). Также следует учитывать дополнительные расходы: ежегодное страхование и поручительство гарантийного фонда МСП. Процесс согласования таких кредитов требует значительных усилий, так как банки тщательно анализируют бухгалтерскую и управленческую отчетность.

Оборотные кредиты, такие как экспресс-кредиты, имеют более быстрые сроки согласования и требуют меньше документов для оценки, но могут быть под более высокие процентные ставки. Обычно такие кредиты выдают на срок от одного до трех лет.

Резервные кредиты (овердрафты, возобновляемые кредитные линии и факторинг) применяют для покрытия временных кассовых разрывов. Их используют по мере необходимости, например, когда отгрузка товара завершена, но деньги за сделку поступят позже.

Кредитный портфель компании может быть разнообразным и меняться в зависимости от стратегии развития, специфики бизнеса и рыночных условий.

Какие факторы влияют на решение банка?

При выдаче кредита банк оценивает:

убыточную бухгалтерскую отчетность. Если у компании отрицательные финансовые результаты, кредитная организация, скорее всего, откажет в кредите;

кредитные истории компании и ее руководителей в БКИ. Ошибки в этих данных могут приводить к отказам в кредитах, поэтому важно регулярно проверять сведения. При обнаружении неточностей необходимо подать информацию в БКИ для их исправления;

динамику бизнеса. Отрицательные показатели также существенно влияют на решение банка. Снижение выручки и прибыли или их нестабильность значительно увеличивает риск отказа;

финансовое состояние заемщиков по коэффициентам ликвидности, соотношению собственных и заемных средств, а также рентабельности. Показатели ликвидности демонстрируют, насколько компания обеспечена оборотными средствами.

На что обращают внимание банки при оценке бизнеса в группе компаний:

Исключение внутрихолдинговых взаиморасчетов из оборота. Схемы оптимизации. Залог: недвижимость по рыночной стоимости, движимое имущество – по остаточной стоимости с учетом дисконта. Кредиторскую задолженность. Исключение безнадежной дебиторской задолженности из активов. Прибыль компании. Она должна быть достаточной для покрытия ежемесячных платежей по кредиту.

Поэтому важно оценивать свое финансовое состояние и кредитную нагрузку. Регулярно проводите мониторинг с помощью трех основных форм отчетности: о прибылях и убытках, о движении денежных средств, баланс. Дополнительно можно использовать отчеты о кредиторской и дебиторской задолженности, а также платежный календарь.

Как оценить кредитную нагрузку на предприятие?

Чтобы понять, стоит ли брать кредиты, нужно оценить кредитоспособность компании. Для этого применяются различные методы, но для быстрой оценки можно использовать показатели финансовой устойчивости и кредитной нагрузки.

Финансовая устойчивость = заемный капитал / собственный капитал:

1/2 – отличный уровень;

1/1 – хороший уровень;

4/1 – сложное финансовое состояние;

7/1 – очень сложное финансовое состояние;

10/1 – высокая вероятность банкротства.

Кредитная нагрузка:

Доля кредитов в структуре кредиторской задолженности – сумма кредитов < 70% всего заемного капитала. Доля процентов по кредитам к выручке – проценты по кредитам < 3% от выручки. Долг по кредитам < 3 * EBITDA (операционная прибыль).

Будьте внимательны, если показатели вашей компании не соответствуют нормативным соотношениям. Понять, все ли в порядке, вам помогут в "Финансбурге". Компания оказывает услуги по привлечению кредитов для организаций. Специалисты проверят состояние вашей отчетности, дадут рекомендации, подберут нужный вариант кредита и помогут его оформить.

ООО "Финансбург Про"

Тел.: +7 905-983-60-73

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