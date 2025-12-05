Эмоции по сценарию. Эксперт усомнился в искренности обращения Долиной о квартире

Анализ показал, что ее обращение было стратегией самопрезентации, а не спонтанной реакцией

05 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Обращение певицы Ларисы Долиной, в котором она пообещала рассказать правду о деле с квартирой, проанализировал врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов. По его мнению, артистка выстроила "тщательно сконструированный, подготовленный заранее самооправдательный нарратив", а не поделилась спонтанными эмоциями, сообщает aif.ru.

Как пояснил эксперт, в речи Долиной прослеживается классическая стратегия снятия ответственности. Сначала она ссылается на сильный шок, затем – на судебные ограничения и подписку о неразглашении, а после – на физическую невозможность говорить. Такой подход, по мнению Панкратова, указывает на доминирование стратегической самопрезентации над искренностью.

«Такой стиль подачи сам по себе не является доказательством ни лжи, ни полной искренности. Он лишь указывает на приоритет управляемого, рационализированного образа "Я" в публичной коммуникации», – резюмировал специалист.

Таким образом, эксперт считает, что обращение певицы было, скорее, продуманной стратегией, чем откровенным эмоциональным высказыванием.

Ранее сообщалось, что Долина выступит в эфире Первого канала с важным заявлением. В программе "Пусть говорят" она должна была рассказать свою версию событий.