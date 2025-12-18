Эскортница в Москве заковала гениталии клиента в кандалы и сбежала

Мужчина всю ночь ждал помощи и мучился

Столичная работница сферы эскорт-услуг заблокировала половой орган заказчика в металлической конструкции и скрылась. Несчастному пришлось томиться в ожидании освобождения до рассвета.

По информации, полученной Shot, 47-летний Александр воспользовался услугами девушки по вызову. Ночное время они провели вместе. Исполнительница предложила испытать устройство с блокировкой для необычных сексуальных развлечений. Проводили БДСМ-игру. Однако по истечении оплаченного времени освободить "узника" эскортница не смогла из-за поломки замка. Забрав деньги, она покинула место происшествия.

Александр обратился к другу, поделившись своей проблемой. Однако и товарищ не смог справиться с коварным приспособлением. Утром приятель вызвал службу спасения. Но Александр настолько смутился, что не решился демонстрировать свой пострадавший орган спасателям. От помощи отказался категорически. В конечном итоге обратился в отделение травматологии.