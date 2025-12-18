Эскортница в Москве заковала гениталии клиента в кандалы и сбежала
Мужчина всю ночь ждал помощи и мучился
18 декабря 2025, 19:05, ИА Амител
Столичная работница сферы эскорт-услуг заблокировала половой орган заказчика в металлической конструкции и скрылась. Несчастному пришлось томиться в ожидании освобождения до рассвета.
По информации, полученной Shot, 47-летний Александр воспользовался услугами девушки по вызову. Ночное время они провели вместе. Исполнительница предложила испытать устройство с блокировкой для необычных сексуальных развлечений. Проводили БДСМ-игру. Однако по истечении оплаченного времени освободить "узника" эскортница не смогла из-за поломки замка. Забрав деньги, она покинула место происшествия.
Александр обратился к другу, поделившись своей проблемой. Однако и товарищ не смог справиться с коварным приспособлением. Утром приятель вызвал службу спасения. Но Александр настолько смутился, что не решился демонстрировать свой пострадавший орган спасателям. От помощи отказался категорически. В конечном итоге обратился в отделение травматологии.
20:07:25 18-12-2025
Что за моду взяли придумывать камуфляж для вполне конкретных названий? Типо не проститутка - "эскортница", не дура а "женщина в образе" и т.д. и т.п.
20:12:14 18-12-2025
Вспомнилась песня Слепакова : Как на новогоднем на корпаративе. Как у Бори хрен застрял в заборе, приезжала скорая и даже МЧС
20:42:30 18-12-2025
Вот дурень! Ну зачем полез в железную руду?
А сбежавшая была скорее всего робот андроид на минималках!!!
20:51:28 18-12-2025
Пацаны любящие засовывать пиструн в предметы, если застряло сразу бегите к врачу и пофиг на кринж. На вторые сутки наступает некроз тканей и ампутация- это говорят доктора!
БЕРЕГИТЕ СВОЁ ДОСТОИНСТВО!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!
21:52:43 18-12-2025
Если всё благополучно разрешилось и он не женат, будет хохма среди мужиков на долгие годы))
22:00:17 18-12-2025
Никого не жаль, ни чего не жаль. Заслужил извращенец! А извращенка не пострадала.
10:35:00 19-12-2025
Забрав деньги, она покинула место происшествия - так оплаченное время вышло!
11:02:52 19-12-2025
Гость (10:35:00 19-12-2025) Забрав деньги, она покинула место происшествия - так оплаче... Не имела права сбегать, работа выполнена некачественно! Должна была принять меры к исправлению ситуации.