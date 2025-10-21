Эстетика кирпича и бетона. Как меняется застройка центра и почему растет его популярность

"Сердце" города привлекает все больше девелоперов

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Свыше 30 домов сейчас возводят в центральной части краевой столицы. Это более трети всех строящихся ЖК города, по информации "Дом.рф". Еще около десятка проектов ожидают реализации. Работать в центре города стали даже те застройщики, которые всегда считались квартальными. Эксперты говорят, что причин несколько: отсутствие готовой земли под строительство в Индустриальном районе и востребованность жилья высокого качества и класса комфорт в центре. Как проекты конкурируют между собой, чем привлекают покупателей и почему в этой части города застройщикам работать непросто – разбирался amic.ru.

Новые подходы

Точечное строительство, в отличие от квартального освоения, сопряжено с множеством вопросов. Девелоперы отмечают: на формирование земельных участков порой уходят годы. Однако спрос на квартиры в "сердце" Барнаула всегда был высоким. Сотрудники компании "Авангард", с которыми пообщался журналист amic.ru, сообщили: этот тренд последние годы усиливается и укрепляется.

«Здесь и деловая, и культурная, и "учебная" жизнь. Барнаульцы, которые живут в центре, редко "мигрируют" в спальные районы, они привыкли, что у них все в пешей доступности: и работа, и школы-детсады, и торговые центры, и развлечения. И на передвижения между этими объектами "локальной сети" отнимает минимум времени. Люди ценят свое время, это дорогой ресурс», – отметила Диана Федорова, руководитель отдела продаж строительной компании "Авангард".

Застройщик долгие годы работает исключительно в центре города (а потому имеет большой опыт). Его новый проект, который скоро стартует, – комплекс, состоящий из двух домов, на ул. Папанинцев.

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 155 / Фото: Владимир Золотов

При этом, как отметил главный инженер компании Антон Пономарев, культура строительства в центральной части улучшается с каждым годом: застройщики уважительно относятся к жителям соседних домов, не нарушают их права, соблюдают нормы тишины при возведении объектов (шумные работы не ведут ночью, в выходные, учитывают время тихого часа, с 13 до 15 часов), применяют технологии, которые доставляют горожанам минимум неудобств.«Заезд спецтехники на участок застройщики чаще всего стараются организовывать не там, где им удобнее (например, с квартальных проездов, между другими домами), а с центральных улиц: в этом случае транспорт не мешает жителям соседних домов, пешеходам. А для того чтобы поддерживать чистоту городских улиц, в обязательном порядке, согласно установленным нормативам, компании организовывают мойку колес для выезжающей с площадки техники», – отметил Антон Пономарев.

Кстати, изменился и подход компаний к выкупу частных домов: если раньше девелопер практически уговаривал горожан продать участки, то теперь люди сами заинтересованы в этом. Они обращаются к риелторам и формируют пул участков, собственники которых готовы на продажу. В этом случае "диких" ситуаций, когда практически во дворе многоэтажки стоит частный дом, уже не встретить.

Частные и многоэтажные дома в центре Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кроме того, все чаще девелоперы проектируют ЖК так, чтобы они улучшали жизнь соседних домов. Например, там, где всегда была грунтовая тропа, появляется тротуар, вместо кленовых зарослей – благоустроенный зеленый уголок.

Интересно, что в последние годы девелоперов стали интересовать малопопулярные микрорайоны центра: например, территория у ул. Челюскинцев, территории за пр. Комсомольским, близ Оби. В этих "тихих" кварталах, где встречается ветхая многоэтажная застройка, все чаще "вырастают" современные ЖК.

Еще одна тенденция, которая заметна при строительстве в центре, – широкий диапазон квартирных планировок. Возводить дом, полностью состоящий из студий 18 "квадратов", – моветон.

Покупку жилья в центре города все чаще рассматривают не только инвесторы, студенты и молодые семьи (для которых, как считается, и проектируют малогабаритные квартиры), но и семьи с детьми. А для них нужно не менее 50-70 "квадратов". Поэтому все чаще можно встретить проекты, где студиям и "однушкам" отдана лишь треть дома, а остальное – полноценные, "семейные" варианты.

«Раньше компании старались заложить в доме максимальное количество квартир минимальных площадей. Но сейчас застройщики понимают: в центр хотят переехать семьи, которым нужен комфорт, простор. Так, в некоторых проектах можно встретить четырех- и даже пятикомнатные квартиры», – сообщил Антон Пономарев.

И "лицо", и "душа"

Вместе с запросом на большие "квадраты" выросли требования покупателей к внешнему виду дома. Высокая конкуренция среди застройщиков вынуждает компании прибегать к "высокой" архитектуре, при проектировании ЖК обращаться к именитым архитекторам России и даже мира.

«Застройщики, наконец-то, стали понимать, что места общего пользования, фасад дома, благоустройство – все должно быть красивым. Так вместо керамогранита на фасаде мы получаем клинкерный кирпич, композитные материалы. Они эстетичны, хочется подойти и потрогать их. Покупатели также стали чаще обращать внимание на благоустройство дома: раньше даже никто не спрашивал рендеры проекта, теперь – только так. Люди хотят знать, какие будут детские площадки, из чего, сколько будет парковочных мест, где они разместятся», – сообщила Диана Федорова.

Места общего пользования – лаунж-зоны, колясочная, консьерж, видеонаблюдение, закрытая территория – все это играет роль в выборе квартиры. Некоторые застройщики идут дальше и закладывают в доме полезные "фишки".

«В ЖК на ул. Папанинцев, 155, появится просторный фитнес-зал со всеми необходимыми тренажерами и спортинвентарем. Он будет доступен жильцам совершенно бесплатно. То есть после работы люди могут приехать домой, принять душ и спуститься вниз, чтобы позаниматься на тренажерах. Можно сделать это и всей семьей. Кстати, в доме запроектирована детская игровая комната, свободное посещение которой предусмотрено для всех маленьких жильцов», – отметила Диана Федорова.

Отчасти именно конкуренция застройщиков за покупателей привела к росту качества жилья. Это видно не только снаружи, но и внутри: окрашенные в белый цвет подъезды, лифтовые и площадки на этаже уже почти не встретить. Компании все чаще прибегают к услугам дизайнеров при разработке интерьеров мест общего пользования, используют качественные и дорогие материалы.

