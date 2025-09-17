Территория застройки. Как "тихий" центр Барнаула готовится к масштабным работам
Два крупных ЖК "вырастут" на ул. Папанинцев
17 сентября 2025, 09:00, Алёна Жукова
В "тихом" центре Барнаула, на месте частного сектора, скоро будет шумно: сразу на двух соседних участках запланировано строительство ЖК. Один комплекс появится на ул. Папанинцев, 155, другой – на ул. Папанинцев, 161. Оба участка образовались после сноса частных домов. При этом подготовительные работы ведут уже на обеих площадках.
Как будет выглядеть многоэтажка на ул. Папанинцев, 155, пока неизвестно. Застройщик "Авангард" дважды представлял проект на градсовете, однако комиссия требовала его переработать. По мнению экспертов, ЖК слишком велик для участка. Так, архитекторы предлагали возвести две 23-этажные "башни". 20 уровней – жилые, три нижних, по замыслу авторов, отданы под коммерческие помещения. В них планировали открыть детский игровой комплекс и фитнес-зал.
ЖК рассчитан на 254 квартиры, в том числе – двухуровневые. На стилобате предусмотрена эксплуатируемая кровля с клубными зонами.
Двор жилого комплекса свободен от автомобилей, для которых предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.
Пока девелопер не выходил с обновленным проектом на третий градсовет, но в начале сентября документация на дом получила одобрение строительной экспертизы. При этом участок, где возведут ЖК, сейчас огораживают забором.
По соседству также кипит работа. Здесь начинают возводить клубный дом. ЖК рассчитан на 43 квартиры. Первый этаж займут помещения общественного назначения, вход в которые будет с ул. Папанинцев. Попасть в само здание возможно только со двора. Предусмотрены площадки для игр детей, тихого отдыха, спортивные зоны. В июле 2025 года девелопер получил разрешение на строительство ЖК. Оно действует до октября 2027-го.
Как сейчас выглядит зона будущей масштабной застройки – в репортаже фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.
09:08:18 17-09-2025
Барнеапольсий центр и так уже с горы выглядит как Нью-Йорк. Красиво. Молодцы. Надо убирать эти развалюхи когда-то обязательно.
13:14:58 17-09-2025
Гость (09:08:18 17-09-2025) Барнеапольсий центр и так уже с горы выглядит как Нью-Йорк. ... Старый фонд придется конечно заменить. Но вот красоты никакой. И неудобств куча. Главная - недостаток парковочных мест. И, несмотря на все заверения застройщиков о том, что они об этом думают и исполняют, ситуация с этим все сложнее и сложнее.
14:21:39 17-09-2025
Гость (13:14:58 17-09-2025) Старый фонд придется конечно заменить. Но вот красоты никако... На общественном транспорте поездишь
17:00:20 17-09-2025
v (14:21:39 17-09-2025) На общественном транспорте поездишь ... Самокатчикам (и еже с ними) где кататься - тоже на общественном? Обычный ответ - нет возможностей для велодорожек, мест прогулок и т.д.
09:08:53 17-09-2025
На фото виден дом Папанинцев, 123. Всегда было интересно, что за нелепая треугольная жилая пристройка у этого дома? Что за психика у архитектора? И как там вообще люди живут, особенно зимой?
09:16:23 17-09-2025
Продажно, страшно, убожество и уродство... снесли частный сектор, а дороги расширить денег жалко..
14:22:54 17-09-2025
гость (09:16:23 17-09-2025) Продажно, страшно, убожество и уродство... снесли частный се... чайнатаун с кривыми косоулками без тротуаров
09:49:45 17-09-2025
снесли частный сектор...........................и правильно сделали. Не центр города, а колхоз. Только коров не хватает и пьяных пастухов.
10:10:57 17-09-2025
Гость (09:49:45 17-09-2025) снесли частный сектор...........................и правильно... Ну допустим. А то, что существующая ширина улиц была нормальной для частной застройки, но не подходит для кварталов с застройкой высотками?.. Дороги там никто не расширяет, так и остались проезды шириной в одну телегу. А коммуникации? Опять будут сажать все на уже существующие?.. А озеленение? Там то, что должно было быть газонами, щебнем отсыпано) Во дворах ни деревца, ни кустика. Сплошной бетон. Уж лучше тогда колхоз)
10:19:11 17-09-2025
Гость (10:10:57 17-09-2025) Ну допустим. А то, что существующая ширина улиц была нормаль... Уж лучше тогда колхоз - нам больше кислорода достанется.
10:24:17 17-09-2025
Гость (10:10:57 17-09-2025) Ну допустим. А то, что существующая ширина улиц была нормаль... Всё так, верно. А коров и пьяных полно на улицах
10:24:51 17-09-2025
Гость (10:10:57 17-09-2025) Ну допустим. А то, что существующая ширина улиц была нормаль... Вы задали много вопросов, ответов на которые нет.
10:37:41 17-09-2025
АННА (10:24:51 17-09-2025) Вы задали много вопросов, ответов на которые нет. ... я вас полюбил - я вас научу.
пишите так: ваше мнение очень важно для нас, обратная связь с простыми обычными гражаданми является нашим перввоочередным приоритетеом, ваше ценное мнение будет всесторонне рассмтрено на ближайшем заседании комиссии
10:47:47 17-09-2025
и когда эти застройщики остановятся и когда закончатся продажные чиновники? Цент города скоро будет весь в какашках... никто не строит новые системы, ставят на построенное в советское время. Верно? А если не выдержит? У нас и городская Администрация на месте бывшего похоронного бюро построена, так еще и это....Будет ведь ведь не смеха?
11:06:19 17-09-2025
Гость (10:47:47 17-09-2025) и когда эти застройщики остановятся и когда закончатся прода... Здание похоронки было дальше вглубь, не свисти.
13:40:24 17-09-2025
Гость (11:06:19 17-09-2025) Здание похоронки было дальше вглубь, не свисти. ... Свести себе, поди из работников Администрации. Где стоит Администрация города - была территория Городского похоронного государственного бюро. После того, как все там снесли - выстроили здание городской Администрации. Такая вот история....делай вывод свистун
21:41:27 18-09-2025
Гость (13:40:24 17-09-2025) Свести себе, поди из работников Администрации. Где стоит Адм... Покажи на земле хоть гденибудь чтобы кто-нибудь не умирал? Вся земля - кладбище. Миллиарды лет земле. Есть возможность поработать с головой и прийти быстрее к стадии принятия!
11:21:53 17-09-2025
Теперь гетто будет и в центре, а не только на окраинах. Продавцы штор растут в прибыли - никто не хочет, чтобы его в окно наблюдали из соседнего дома
14:35:39 17-09-2025
Надо дороги расширять!!!
15:34:50 17-09-2025
из этого дома можно в суд не ходить , просто в окно смотреть на заседания
кто дал разрешение строить в такой близости от суда????