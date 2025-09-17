Территория застройки. Как "тихий" центр Барнаула готовится к масштабным работам

Два крупных ЖК "вырастут" на ул. Папанинцев

17 сентября 2025, 09:00, Алёна Жукова

Строительные площадки будущих домов на ул. Папанинцев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В "тихом" центре Барнаула, на месте частного сектора, скоро будет шумно: сразу на двух соседних участках запланировано строительство ЖК. Один комплекс появится на ул. Папанинцев, 155, другой – на ул. Папанинцев, 161. Оба участка образовались после сноса частных домов. При этом подготовительные работы ведут уже на обеих площадках.

Как будет выглядеть многоэтажка на ул. Папанинцев, 155, пока неизвестно. Застройщик "Авангард" дважды представлял проект на градсовете, однако комиссия требовала его переработать. По мнению экспертов, ЖК слишком велик для участка. Так, архитекторы предлагали возвести две 23-этажные "башни". 20 уровней – жилые, три нижних, по замыслу авторов, отданы под коммерческие помещения. В них планировали открыть детский игровой комплекс и фитнес-зал.

ЖК рассчитан на 254 квартиры, в том числе – двухуровневые. На стилобате предусмотрена эксплуатируемая кровля с клубными зонами.

Двор жилого комплекса свободен от автомобилей, для которых предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

Пока девелопер не выходил с обновленным проектом на третий градсовет, но в начале сентября документация на дом получила одобрение строительной экспертизы. При этом участок, где возведут ЖК, сейчас огораживают забором.

По соседству также кипит работа. Здесь начинают возводить клубный дом. ЖК рассчитан на 43 квартиры. Первый этаж займут помещения общественного назначения, вход в которые будет с ул. Папанинцев. Попасть в само здание возможно только со двора. Предусмотрены площадки для игр детей, тихого отдыха, спортивные зоны. В июле 2025 года девелопер получил разрешение на строительство ЖК. Оно действует до октября 2027-го.

Как сейчас выглядит зона будущей масштабной застройки – в репортаже фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.