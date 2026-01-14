"Это их проблема". Трамп резко ответил на отказ Гренландии присоединиться к США

Лидер Америки пригрозил главе Гренландии большой проблемой за слова о предпочтении Дании

14 января 2026, 13:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления гренландских властей о нежелании присоединяться к Америке, пишет ТАСС.

Во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном он прокомментировал слова главы правительства Гренландии Йенса‑Фредерика Нильсена о том, что остров намерен оставаться под влиянием Дании и не рассматривает вариант вхождения в состав США.

«Ну это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», – заявил Трамп.

Ранее Йенс‑Фредерик Нильсен подчеркнул, что в случае необходимости Гренландия сделает выбор в пользу НАТО, Королевства Дания и Евросоюза, а также добавил, что остров нельзя купить.

Трамп на протяжении длительного времени выступает за присоединение Гренландии к США. Еще в свой первый президентский срок он предлагал выкупить территорию, а в марте 2025 года заявил о возможности ее аннексии.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер также высказывался в поддержку идеи, поставив под сомнение право Дании на контроль над островом.

Напомним, Гренландия обладает статусом автономной территории в составе Дании. С 1951 года между США и Данией действует Договор о защите Гренландии. В рамках союзнических обязательств по НАТО Вашингтон взял на себя ответственность за оборону острова от возможной агрессии.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично высказался по поводу планов Дональда Трампа относительно Гренландии.