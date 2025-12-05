Фельдшер в Карелии спас мужчину с кровотечением, проехав с ним 100 км до больницы
Получив вызов, медик остановил кровь, стабилизировал давление и организовал транспортировку пациента
05 декабря 2025, 23:19, ИА Амител
В Карелии фельдшер ФАПа спас жизнь 65-летнему мужчине, у которого внезапно открылось опасное кровотечение на фоне нелеченого язвенного тромбофлебита, пишет karelinform.ru.
Получив вызов, медик оперативно остановил кровь, стабилизировал давление пациента и организовал его транспортировку в Центральную районную больницу города Сегежа, расположенную в 100 километрах от поселка.
Благодаря грамотным и своевременным действиям фельдшера состояние мужчины удалось стабилизировать, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Глава Минздрава Карелии высоко оценил профессионализм и решительность врача, отметив, что опыт работы на скорой, полученный еще во время учебы, сыграл ключевую роль в спасении пациента.
09:17:26 06-12-2025
Ближайшая больница в 100 километрах,что еще можно добавить о состояние медицины,а фельдшер молодца оказал помощь,нашел транспорт,не наградят-позор его начальникам
11:29:46 06-12-2025
Ближайшая больница в 100 километрах,что еще можно добавить.. фельдшер Человек!
12:46:08 06-12-2025
чтобы остановить кровь, нужно ехать 100 км.? Ужас какой-то. Теперь понятно, почему население края вымирает в геометрической прогрессии
20:04:08 06-12-2025
Лучше узнайте и напишите сколько человек не повезли за 100-200 км что бы остановить кровь и они умерли...!?!
14:46:32 07-12-2025
Гость (20:04:08 06-12-2025) Лучше узнайте и напишите сколько человек не повезли за 100-2... ничего не стоит жизнь человека сегодня