Фельдшер в Карелии спас мужчину с кровотечением, проехав с ним 100 км до больницы

Получив вызов, медик остановил кровь, стабилизировал давление и организовал транспортировку пациента

05 декабря 2025, 23:19, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Карелии фельдшер ФАПа спас жизнь 65-летнему мужчине, у которого внезапно открылось опасное кровотечение на фоне нелеченого язвенного тромбофлебита, пишет karelinform.ru.

Получив вызов, медик оперативно остановил кровь, стабилизировал давление пациента и организовал его транспортировку в Центральную районную больницу города Сегежа, расположенную в 100 километрах от поселка.

Благодаря грамотным и своевременным действиям фельдшера состояние мужчины удалось стабилизировать, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Глава Минздрава Карелии высоко оценил профессионализм и решительность врача, отметив, что опыт работы на скорой, полученный еще во время учебы, сыграл ключевую роль в спасении пациента.