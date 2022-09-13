Две твердыни. Как выглядит мост на Новом рынке, демонтаж которого заканчивают вручную

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Специалисты ДСУ № 4 заканчивают демонтаж моста на Новом рынке. Сейчас здесь остались две опоры, расположенные рядом с железнодорожными путями. Их разбор происходит вручную из-за специфики участка в специальные технологические окна, сообщает телеграм — канал «Мост». Напомним, подрядчик договорился с РЖД о предоставлении нескольких часов в день для работ около железной дороги.

Полностью демонтированы конструкции трёхпролётного путепровода. На этом участке подрядчик приступил к устройству оснований под опоры. В настоящее время на заводе «Тюменьстальмост» изготавливаются металлоконструкции для нового путепровода. Планируется, что полностью они будут установлены в начале следующего года. Кроме этого, на участке завершаются работы по стыковке труб тепловой сети.

Напомним, что реконструкция моста возле Нового рынка началась в мае этого года и продлится до ноября 2023 года. Ремонт путепровода обойдётся примерно в 2,2 миллиарда рублей. Впрочем, эта сумма не окончательная.

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