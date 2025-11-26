Где в Барнауле можно прокатиться на лыжах и сколько это стоит?

Сезон стартовал еще не на всех лыжных базах и спортивных комплексах

26 ноября 2025, 07:05, ИА Амител

Дети на лыжах / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

До наступления декабря осталось чуть меньше недели. В Барнауле зима вступает в свои права, а это значит, что совсем скоро на лыжные базы будут стекаться спортсмены и любители со всего города. Некоторые базы уже открыли сезон и дают свой инвентарь в прокат.

О том, где в краевой столице можно покататься на лыжах и во сколько это обойдется, – в материале amic.ru.

1 Где уже открыли сезон? Лыжная база "Динамо" (Змеиногорский тракт, 36) График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00.

Стоимость: деревянные лыжи – 150 рублей/час, пластиковые – 250 рублей/час, детские лыжи до 34 размера – 200 рублей/час. Лыжная база "Станкостроитель" (ул. Тихонова, 33б) График работы: с 09:00 до 16:30, понедельник и вторник – выходные дни;

Стоимость: лыжи от 26 до 34 размера – 150 рублей/час, лыжи от 35 до 47 размера – 250 рублей/час. База отдыха "Славное" (ул. Широкая Просека, 15) График работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 16:00, в пятницу и субботу – с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00.

Стоимость: взрослые лыжи – 200 рублей/час, детские лыжи – 150 рублей/час.

2 А когда откроются другие лыжные трассы? Сезон еще не начали на горнолыжном комплексе "Авальман", в оздоровительном комплексе "Крылатых", на лыжной базе "Елочка", в спортивно-развлекательном комплексе "Олимпийский" и на университетских базах. Когда на лыжах можно будет прокатиться здесь, пока неизвестно. А на курорте Манжерок в Республике Алтай уже работает лыжная трасса, правда, учебная. Зимний сезон для всех планируют открыть в декабре.