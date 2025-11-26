Где в Барнауле можно прокатиться на лыжах и сколько это стоит?
Сезон стартовал еще не на всех лыжных базах и спортивных комплексах
26 ноября 2025, 07:05, ИА Амител
Дети на лыжах / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
До наступления декабря осталось чуть меньше недели. В Барнауле зима вступает в свои права, а это значит, что совсем скоро на лыжные базы будут стекаться спортсмены и любители со всего города. Некоторые базы уже открыли сезон и дают свой инвентарь в прокат.
О том, где в краевой столице можно покататься на лыжах и во сколько это обойдется, – в материале amic.ru.
Где уже открыли сезон?
Лыжная база "Динамо" (Змеиногорский тракт, 36)
- График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00.
- Стоимость: деревянные лыжи – 150 рублей/час, пластиковые – 250 рублей/час, детские лыжи до 34 размера – 200 рублей/час.
Лыжная база "Станкостроитель" (ул. Тихонова, 33б)
- График работы: с 09:00 до 16:30, понедельник и вторник – выходные дни;
- Стоимость: лыжи от 26 до 34 размера – 150 рублей/час, лыжи от 35 до 47 размера – 250 рублей/час.
База отдыха "Славное" (ул. Широкая Просека, 15)
- График работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 16:00, в пятницу и субботу – с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00.
- Стоимость: взрослые лыжи – 200 рублей/час, детские лыжи – 150 рублей/час.
А когда откроются другие лыжные трассы?
Сезон еще не начали на горнолыжном комплексе "Авальман", в оздоровительном комплексе "Крылатых", на лыжной базе "Елочка", в спортивно-развлекательном комплексе "Олимпийский" и на университетских базах. Когда на лыжах можно будет прокатиться здесь, пока неизвестно.
А на курорте Манжерок в Республике Алтай уже работает лыжная трасса, правда, учебная. Зимний сезон для всех планируют открыть в декабре.
А можно ли покататься на лыжах за пределами Барнаула?
Да. 22 ноября сезон стартовал на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Комплект спортивного снаряжения для взрослых в среднем можно арендовать за 750 рублей в день, а для детей – за 600 рублей в день. В зависимости от локации цены могут отличаться: в поселке Шерегеш они начинаются от 600 рублей, а на горе Зеленая доходят до 2500 рублей.
