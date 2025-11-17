Если нет коньков, то там же можно взять напрокат

17 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Первый каток открылся в Барнауле на улице Сергея Ускова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле начал работу открытый каток "Наш спорт", расположенный на улице Ускова, 11.

«Первый каток, который открылся в городе. Есть прокат коньков», – отметила корреспондент amic.ru.

Ранее сообщалось, что возле ТРЦ "Галактика" традиционно обустраивают каток. Как правило, эта зимняя зона отдыха открывается тоже весьма рано.