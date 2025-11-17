Первый каток открылся в Барнауле на улице Сергея Ускова
Если нет коньков, то там же можно взять напрокат
17 ноября 2025, 18:00, ИА Амител
Первый каток открылся в Барнауле на улице Сергея Ускова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле начал работу открытый каток "Наш спорт", расположенный на улице Ускова, 11.
«Первый каток, который открылся в городе. Есть прокат коньков», – отметила корреспондент amic.ru.
Ранее сообщалось, что возле ТРЦ "Галактика" традиционно обустраивают каток. Как правило, эта зимняя зона отдыха открывается тоже весьма рано.
Проще на любую улицу выйти или в любой двор зайти, каток и переломы ног обеспечены на 101%
С кем четом надвигающегося тепла, хуже было бы открыть его в мае месяце
Напишите, каток платный со своими коньками или бесплатный?
водные лыжи это понятно,теперь появились водные коньки?
Гоните клюшечников сразу, иначе они деток покалечат своими шайбами и клюшками.
Хотят в клюшку играть - пусть за деньги идут в специализированные места.
А на дворовых катках им делать нечего.
Из подъезда выходишь и катайся бесплатно скока хочешь.