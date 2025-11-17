НОВОСТИОбщество

Первый каток открылся в Барнауле на улице Сергея Ускова

Если нет коньков, то там же можно взять напрокат

17 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Первый каток открылся в Барнауле на улице Сергея Ускова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле начал работу открытый каток "Наш спорт", расположенный на улице Ускова, 11.

«Первый каток, который открылся в городе. Есть прокат коньков», – отметила корреспондент amic.ru.

Ранее сообщалось, что возле ТРЦ "Галактика" традиционно обустраивают каток. Как правило, эта зимняя зона отдыха открывается тоже весьма рано.

"Вязаный мультфильм" сняла барнаульская студия сказок в подарок к Новому году

В мультике оживут исторические кадры города и современные улицы
Комментарии 6


Гость

18:55:05 17-11-2025

Проще на любую улицу выйти или в любой двор зайти, каток и переломы ног обеспечены на 101%

  


Гость

07:55:01 18-11-2025

С кем четом надвигающегося тепла, хуже было бы открыть его в мае месяце

  


Гость

09:14:44 18-11-2025

Напишите, каток платный со своими коньками или бесплатный?

  


Гость

09:27:38 18-11-2025

водные лыжи это понятно,теперь появились водные коньки?

  


Гость

10:37:41 18-11-2025

Гоните клюшечников сразу, иначе они деток покалечат своими шайбами и клюшками.
Хотят в клюшку играть - пусть за деньги идут в специализированные места.
А на дворовых катках им делать нечего.

  


Иванна

11:36:17 18-11-2025

Из подъезда выходишь и катайся бесплатно скока хочешь.

  

