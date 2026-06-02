Глава СК России Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении детей в Барнауле

Кроме того, ситуация находится на контроле прокуратуры Алтайского края

02 июня 2026, 00:11, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании вспышки норовирусной инфекции в детском психоневрологическом санатории в Барнауле. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

О вспышке инфекции стало известно 1 июня. По последним данным, в инфекционное отделение госпитализированы 15 детей. Еще три ребенка и двое взрослых проходят лечение амбулаторно. В Министерстве здравоохранения Алтайского края ранее сообщали, что на вечер 1 июня в санатории оставались трое детей. Их выписка была запланирована на 2 июня, после чего специалисты должны приступить к санитарной обработке помещений.

Контроль за проведением противоэпидемических мероприятий осуществляет Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

По факту массового заболевания следователи Следственного управления СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводят необходимые процессуальные действия и собирают доказательства.

Вечером 1 июня в Следственном комитете России сообщили, что Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления представить подробный доклад о ходе расследования.

Кроме того, ситуация находится на контроле прокуратуры Алтайского края.