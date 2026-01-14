Главврача и завотделением больницы в Новокузнецке, где погибли дети, задержали

Подозреваемым будет предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей

14 января 2026, 14:25, ИА Амител

В Кемеровской области в рамках расследования уголовного дела о смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка задержаны руководитель медицинского учреждения и глава отделения интенсивной терапии. Информацию предоставила официальный представитель Следственного Комитета РФ Светлана Петренко.

Согласно данным следствия, в период с 4 по 12 января в Новокузнецком родильном доме № 1 умерли девять младенцев, родившихся в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

В публикации СК России в Telegram отмечается, что причиной трагедии стало "недобросовестное выполнение подозреваемыми своих служебных и профессиональных обязанностей при организации и предоставлении медицинской помощи".

Петренко уточнила, что в настоящий момент с задержанными проводятся необходимые следственные мероприятия. Рассматривается вопрос о предъявлении им официального обвинения и определении меры пресечения.