Глыба льда упала на коляску с ребенком с крыши 20-этажки в Москве

По счастливой случайности младенец не пострадал

19 января 2026, 22:00, ИА Амител

В Москве во время очистки крыши от снега и наледи глыба льда упала с 20-этажного дома прямо на детскую коляску. ЧП случилось 17 января у жилого комплекса во 2-м Грайвороновском проезде. Об этом сообщили в Следкоме.

Как уточнили в правоохранительных органах, по счастливой случайности ребенок не пострадал. В соцсетях появилось видео, на котором малыша вытаскивают из коляски после удара.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль и запросил доклад о ходе установления всех обстоятельств.