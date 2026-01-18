Голливудский актер рассказал, почему фильмы стали глупее и проще
По словам Мэтта Деймона, сценаристов заставляют делать кино понятнее, чтобы зрители не бросили его смотреть
18 января 2026, 08:05, ИА Амител
Стриминговый гигант Netflix осознанно упрощает диалоги и нарушает традиционный кинематографический строй. Мэтт Деймон, обсуждая свой опыт сотрудничества с платформой в подкасте Джо Рогана, рассказал о специфических требованиях компании.
Актер отметил, что Netflix настаивает на избыточном повторении сюжетных моментов в репликах персонажей. Это делается для того, чтобы зрители, отвлекающиеся на телефон, не теряли нить повествования.
В прошлом боевики строились вокруг трех масштабных экшен-сцен, кульминацией которых становилась самая зрелищная и дорогостоящая. Теперь же, по словам Деймона, Netflix требует демонстрации самой эффектной сцены в начале фильма, чтобы не дать зрителю переключиться на другой контент.
Деймон также подчеркнул, что некоторые режиссеры упрощают визуальную составляющую своих работ для Netflix, учитывая, что значительная часть аудитории смотрит фильмы на мобильных устройствах и ноутбуках.
Точно. Про наши фильмы то же самое можно сказать. Сериалы с одними и теми же лицами уже надоели до чертиков. Комедии не смешные, если что-то типа "Кавказской пленницы", то грим наложен будто глиной, и везде квнщики. В "пельменях" и "однажды в России" они неплохо смотрятся и смешно , но в фильмах они точно такие же. Это надоедает. В военных фильмах мистики пихают как не в себя. Десятки серий с рекламой через 5 минут, ё-моё. Куда нормальные создатели кино подевались?
11:24:57 18-01-2026
гость (10:39:52 18-01-2026) Десятки серий с рекламой через 5 минут... Считаете, что рекламу на монтаже сюжета вставляют ненормальные создатели?
13:44:02 18-01-2026
Гость (11:24:57 18-01-2026) Считаете, что рекламу на монтаже сюжета вставляют ненормальн... Жадные.
16:53:19 18-01-2026
Гость (13:44:02 18-01-2026) Жадные.... Рекламу вставляет прокат (канал или сеть кинотеатров). Это скорее про тупость чем про жадность
10:42:11 18-01-2026
делать кино понятнее, чтобы зрители не бросили его смотреть - бытие определяет сознание, классика ленинизма-коммунизма.
07:16:12 19-01-2026
Рекламу из-за жадности впихивают и в трансляцию концертов. Вот Ильдар Абдразаков с хором и оркестром поет потрясающую песню "Поклонимся великим тем годам". Так и в средину такой патриотической замечательной песни впихивает несусветная жадность рекламу.И таких примеров тысячи можно привести.А мы трындычим о патриотическом воспитании. Как часто бывает, реальность далека от правильных слов. Неужели не хватает ума хотя бы между песнями рекламу вставить? Тем более, вряд ли её многие смотрят. Как сказала одна умная женщина, что смотрим рекламу только для того, чтобы знать, что не надо покупать, ибо хороший товар будет и без рекламы раскуплен.