НОВОСТИОбщество

Голливудский актер рассказал, почему фильмы стали глупее и проще

По словам Мэтта Деймона, сценаристов заставляют делать кино понятнее, чтобы зрители не бросили его смотреть

18 января 2026, 08:05, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Стриминговый гигант Netflix осознанно упрощает диалоги и нарушает традиционный кинематографический строй. Мэтт Деймон, обсуждая свой опыт сотрудничества с платформой в подкасте Джо Рогана, рассказал о специфических требованиях компании.

Актер отметил, что Netflix настаивает на избыточном повторении сюжетных моментов в репликах персонажей. Это делается для того, чтобы зрители, отвлекающиеся на телефон, не теряли нить повествования.

В прошлом боевики строились вокруг трех масштабных экшен-сцен, кульминацией которых становилась самая зрелищная и дорогостоящая. Теперь же, по словам Деймона, Netflix требует демонстрации самой эффектной сцены в начале фильма, чтобы не дать зрителю переключиться на другой контент.

Деймон также подчеркнул, что некоторые режиссеры упрощают визуальную составляющую своих работ для Netflix, учитывая, что значительная часть аудитории смотрит фильмы на мобильных устройствах и ноутбуках.

Кадр из фильма

"Чебурашка 2" и "Буратино". Какие фильмы смотреть в кинотеатрах на январских праздниках

В кино на январских каникулах выйдет продолжение "Чебурашки", киноремейк "Простоквашино", "Буратино" и фильм Джима Джармуша
НОВОСТИКультура

культура Кино

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

10:39:52 18-01-2026

Точно. Про наши фильмы то же самое можно сказать. Сериалы с одними и теми же лицами уже надоели до чертиков. Комедии не смешные, если что-то типа "Кавказской пленницы", то грим наложен будто глиной, и везде квнщики. В "пельменях" и "однажды в России" они неплохо смотрятся и смешно , но в фильмах они точно такие же. Это надоедает. В военных фильмах мистики пихают как не в себя. Десятки серий с рекламой через 5 минут, ё-моё. Куда нормальные создатели кино подевались?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:57 18-01-2026

гость (10:39:52 18-01-2026) Десятки серий с рекламой через 5 минут... Считаете, что рекламу на монтаже сюжета вставляют ненормальные создатели?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:02 18-01-2026

Гость (11:24:57 18-01-2026) Считаете, что рекламу на монтаже сюжета вставляют ненормальн... Жадные.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:19 18-01-2026

Гость (13:44:02 18-01-2026) Жадные.... Рекламу вставляет прокат (канал или сеть кинотеатров). Это скорее про тупость чем про жадность

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:42:11 18-01-2026

делать кино понятнее, чтобы зрители не бросили его смотреть - бытие определяет сознание, классика ленинизма-коммунизма.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:16:12 19-01-2026

Рекламу из-за жадности впихивают и в трансляцию концертов. Вот Ильдар Абдразаков с хором и оркестром поет потрясающую песню "Поклонимся великим тем годам". Так и в средину такой патриотической замечательной песни впихивает несусветная жадность рекламу.И таких примеров тысячи можно привести.А мы трындычим о патриотическом воспитании. Как часто бывает, реальность далека от правильных слов. Неужели не хватает ума хотя бы между песнями рекламу вставить? Тем более, вряд ли её многие смотрят. Как сказала одна умная женщина, что смотрим рекламу только для того, чтобы знать, что не надо покупать, ибо хороший товар будет и без рекламы раскуплен.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров