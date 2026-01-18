Голливудский актер рассказал, почему фильмы стали глупее и проще

По словам Мэтта Деймона, сценаристов заставляют делать кино понятнее, чтобы зрители не бросили его смотреть

Стриминговый гигант Netflix осознанно упрощает диалоги и нарушает традиционный кинематографический строй. Мэтт Деймон, обсуждая свой опыт сотрудничества с платформой в подкасте Джо Рогана, рассказал о специфических требованиях компании.

Актер отметил, что Netflix настаивает на избыточном повторении сюжетных моментов в репликах персонажей. Это делается для того, чтобы зрители, отвлекающиеся на телефон, не теряли нить повествования.

В прошлом боевики строились вокруг трех масштабных экшен-сцен, кульминацией которых становилась самая зрелищная и дорогостоящая. Теперь же, по словам Деймона, Netflix требует демонстрации самой эффектной сцены в начале фильма, чтобы не дать зрителю переключиться на другой контент.

Деймон также подчеркнул, что некоторые режиссеры упрощают визуальную составляющую своих работ для Netflix, учитывая, что значительная часть аудитории смотрит фильмы на мобильных устройствах и ноутбуках.