Гололедица, до +2. Погода в Барнауле 13 октября

Сегодня должно быть солнечно и без осадков

13 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От -1 до +4 градусов ожидается в Алтайском крае 13 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Будет ясно, без осадков. В утренние часы на дорогах гололедица, местами туман. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.