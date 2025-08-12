Жительница Алтая украла у подруги полусапожки и угги во время неожиданного похолодания

Женщине грозит до шести лет лишения свободы

12 августа 2025, 10:05, ИА Амител

Полусапожки / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 50-летняя жительница Камня-на-Оби проникла в дом подруги, когда та находилась в больнице, и украла ее вещи стоимость более 12 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

Правоохранители оперативно задержали женщину. Она пояснила, что когда приятельницу увезли на скорой, пошла к ней домой, чтобы закрыть окна и двери.

«Увидев в зале вентилятор, решила похитить его и продать. На выходе приметила несколько пар женской обуви: полусапожки, кроссовки и угги», – рассказали в ведомстве.

Обувь не подошла по размеру, после чего женщина выбросила ее в мусорный бак. Вентилятор полицейские изъяли и вернули хозяйке.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы за кражу.

