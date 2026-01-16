НОВОСТИОбщество

Город в арктическом плену. Фоторепортаж с застывших улиц Барнаула

В краевой столице действует штормовое предупреждение

16 января 2026, 15:20, ИА Амител

Крещенские морозы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул и районы Алтайского края оказались во власти аномальных холодов. Жители региона активно делятся в соцсетях кадрами уличных термометров. Так, жительница села Старая Тараба Кытмановского района опубликовала фото с показателем -52 градуса.

Из-за суровых погодных условий в крае до 20 января действует штормовое предупреждение. Решением властей до 22 января в регионе введен режим повышенной готовности.

В связи с аномальными морозами ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей региона к строгому соблюдению правил пожарной безопасности:

  • не оставляйте без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не допускайте перекала печей;
  • избегайте перегрузки электросети – не включайте одновременно несколько мощных приборов; 
  • безопасность в доме – рекомендуется установить автономный пожарный извещатель.

Специалисты советуют в эти дни воздержаться от дальних поездок и ограничить пребывание на улице. 

Кроме этого, в двух городах Алтайского края, Барнауле и Бийске, объявлен режим "черного неба". Информация об этом опубликована на сайте регионального ЦГМС.

«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», – говорится в сообщении.

Режим будет действовать в период с 16:00 часов 16 января до 16:00 часов 19 января.

Смотрите, как выглядит застывший Барнаул в эти морозные дни, в нашем фоторепортаже.

Крещение-2024 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Какая погода будет на Крещение в Алтайском крае и Барнауле?

40-градусные морозы ударят по региону в ночь на 19 января
Комментарии 10

Avatar Picture
Сергей😎

15:33:13 16-01-2026

Для Сибири нормальная погода.

  13

Avatar Picture
Musik

18:54:22 16-01-2026

Сергей😎 (15:33:13 16-01-2026) Для Сибири нормальная погода. ... Важней всего погода в доме +25.

  4

Avatar Picture
Гость

20:04:15 16-01-2026

Musik (18:54:22 16-01-2026) Важней всего погода в доме +25.... Плюсую!Только вот где она!?
СГК в своем репертуаре.
Только на словах все замечательно! Пока
22 градуса с переодически включенным обогревателем!И она падает с каждым днем. К батареям не просто можно прикасаться, а даже держать спокойно рукой!!!И это только второй день морозов! А отопление 7 тыс за 59 метров в декабре! Сколько же выставят за январь?! Самое , что они все знают о проблеме, но делать ничего не делают!!!

  8

Avatar Picture
Гость

10:28:00 18-01-2026

В магазине рядом висящие термометры показывают с разницей в 12 градусов. Использут брак и дезинформируют.

  1

Avatar Picture
Гость

18:08:51 16-01-2026

Такие морозы раньше были нормой, по две недели -42, это сейчас люди привыкли к теплым зимам и для них это аномальные холода.

  9

Avatar Picture
Гость

18:58:04 16-01-2026

Ребята вот в 50 - 60 были морозы а сейчвс " курорт " Главное ребята сердцем не стареть смотрите на друг друга и подскажите " где увидите белый нос" .никакой дипресии только позитив.

  6

Avatar Picture
Гость

19:23:50 16-01-2026

НАДОЕЛИ стращать, что за манера по обычному поводу столько воя?! Кто эти статьи пишет- приехали с Украины что-ли? ну серьезно - Крещенские морозы - классика для Сибири уже лет 500

  5

Avatar Picture
Гость

19:43:49 16-01-2026

Где такая температура? Ниже минус 30 в Барнауле не опускалась еще.

  -5

Avatar Picture
гость

23:16:08 16-01-2026

Гость (19:43:49 16-01-2026) Где такая температура? Ниже минус 30 в Барнауле не опускалас... На речной (помните где был?) сгоняйте с термометром узнаете.

  0

Avatar Picture
гость

11:02:53 17-01-2026

У нас в Новоалтайске на Спасской -42 в 9 часов было. В поселкеСеверный скорее всего ниже, там всегда холоднее.

  1

