Город в арктическом плену. Фоторепортаж с застывших улиц Барнаула

В краевой столице действует штормовое предупреждение

16 января 2026, 15:20, ИА Амител

Крещенские морозы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул и районы Алтайского края оказались во власти аномальных холодов. Жители региона активно делятся в соцсетях кадрами уличных термометров. Так, жительница села Старая Тараба Кытмановского района опубликовала фото с показателем -52 градуса.

Из-за суровых погодных условий в крае до 20 января действует штормовое предупреждение. Решением властей до 22 января в регионе введен режим повышенной готовности.

В связи с аномальными морозами ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей региона к строгому соблюдению правил пожарной безопасности:

не оставляйте без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не допускайте перекала печей;

избегайте перегрузки электросети – не включайте одновременно несколько мощных приборов;

безопасность в доме – рекомендуется установить автономный пожарный извещатель.

Специалисты советуют в эти дни воздержаться от дальних поездок и ограничить пребывание на улице.

Кроме этого, в двух городах Алтайского края, Барнауле и Бийске, объявлен режим "черного неба". Информация об этом опубликована на сайте регионального ЦГМС.

«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», – говорится в сообщении.

Режим будет действовать в период с 16:00 часов 16 января до 16:00 часов 19 января.

Смотрите, как выглядит застывший Барнаул в эти морозные дни, в нашем фоторепортаже.