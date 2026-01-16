Город в арктическом плену. Фоторепортаж с застывших улиц Барнаула
В краевой столице действует штормовое предупреждение
16 января 2026, 15:20, ИА Амител
Барнаул и районы Алтайского края оказались во власти аномальных холодов. Жители региона активно делятся в соцсетях кадрами уличных термометров. Так, жительница села Старая Тараба Кытмановского района опубликовала фото с показателем -52 градуса.
Из-за суровых погодных условий в крае до 20 января действует штормовое предупреждение. Решением властей до 22 января в регионе введен режим повышенной готовности.
В связи с аномальными морозами ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей региона к строгому соблюдению правил пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не допускайте перекала печей;
- избегайте перегрузки электросети – не включайте одновременно несколько мощных приборов;
- безопасность в доме – рекомендуется установить автономный пожарный извещатель.
Специалисты советуют в эти дни воздержаться от дальних поездок и ограничить пребывание на улице.
Кроме этого, в двух городах Алтайского края, Барнауле и Бийске, объявлен режим "черного неба". Информация об этом опубликована на сайте регионального ЦГМС.
«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», – говорится в сообщении.
Режим будет действовать в период с 16:00 часов 16 января до 16:00 часов 19 января.
Смотрите, как выглядит застывший Барнаул в эти морозные дни, в нашем фоторепортаже.
15:33:13 16-01-2026
Для Сибири нормальная погода.
18:54:22 16-01-2026
Сергей😎 (15:33:13 16-01-2026) Для Сибири нормальная погода. ... Важней всего погода в доме +25.
20:04:15 16-01-2026
Musik (18:54:22 16-01-2026) Важней всего погода в доме +25.... Плюсую!Только вот где она!?
СГК в своем репертуаре.
Только на словах все замечательно! Пока
22 градуса с переодически включенным обогревателем!И она падает с каждым днем. К батареям не просто можно прикасаться, а даже держать спокойно рукой!!!И это только второй день морозов! А отопление 7 тыс за 59 метров в декабре! Сколько же выставят за январь?! Самое , что они все знают о проблеме, но делать ничего не делают!!!
10:28:00 18-01-2026
В магазине рядом висящие термометры показывают с разницей в 12 градусов. Использут брак и дезинформируют.
18:08:51 16-01-2026
Такие морозы раньше были нормой, по две недели -42, это сейчас люди привыкли к теплым зимам и для них это аномальные холода.
18:58:04 16-01-2026
Ребята вот в 50 - 60 были морозы а сейчвс " курорт " Главное ребята сердцем не стареть смотрите на друг друга и подскажите " где увидите белый нос" .никакой дипресии только позитив.
19:23:50 16-01-2026
НАДОЕЛИ стращать, что за манера по обычному поводу столько воя?! Кто эти статьи пишет- приехали с Украины что-ли? ну серьезно - Крещенские морозы - классика для Сибири уже лет 500
19:43:49 16-01-2026
Где такая температура? Ниже минус 30 в Барнауле не опускалась еще.
23:16:08 16-01-2026
Гость (19:43:49 16-01-2026) Где такая температура? Ниже минус 30 в Барнауле не опускалас... На речной (помните где был?) сгоняйте с термометром узнаете.
11:02:53 17-01-2026
У нас в Новоалтайске на Спасской -42 в 9 часов было. В поселкеСеверный скорее всего ниже, там всегда холоднее.