40-градусные морозы ударят по региону в ночь на 19 января

16 января 2026, 10:50, ИА Амител

Крещение-2024 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 января, в праздник Крещения Господня, в Алтайском крае и Барнауле прогнозируют крепкие морозы до -40 градусов и ниже. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Как уточнила синоптик, в крещенскую ночь столбики термометров в Алтайском крае покажут -38...-43 градуса. Днем температура воздуха составит -23...-28 градусов. А в западных районах будет чуть теплее: ночью там ожидается от -30 до -35 градусов, днем – от -17 до -22.

В Барнауле ночью 19 января похолодает до -36...-38 градусов. Днем краевую столицу уже не будут терзать 30-градусные морозы: температура воздуха будет колебаться от -23 до -25 градусов.

Напомним, что ночи 17 и 18 января в Алтайском крае будут аномально холодными: на регион опустятся морозы до -44 градусов. Из-за погодных условий в регионе до 20 января действует штормовое предупреждение, а до 22-го числа – режим повышенной готовности.